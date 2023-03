Firma Apple plánuje ročne minúť jednu miliardu dolárov na výrobu filmov, ktoré chce uviesť do kín. Podľa agentúry Bloomberg by tým rada v Hollywoode zvýšili prestíž svojho mena a prilákala v rámci streamovacej služby Apple TV+ nových predplatiteľov.

Apple s ponukou partnerstva oslovila filmové štúdiá, pričom dúfa, že by jej tento rok i v budúcnosti mohli pomôcť do kín uviesť niekoľko filmov. V hre je film režiséra Martina Scorseseho s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe, ale aj špionážny triler Argylle pod taktovkou Matthewa Vaughna či dráma Ridleyho Scotta o francúzskom dobyvateľovi Napoleonovi Bonapartem. Hovorca firmy Apple sa však k týmto informáciám odmietol vyjadriť.

Plánovaná investícia je oproti minulým rokom výrazne vyššia. Väčšina filmov z produkcie Appleu zvykne ísť rovno do ponuky streamovacej služby Apple TV+ či obmedzeného počtu kín. Spoločnosť sa zaviazala uviesť filmy do tisícok kín minimálne na mesiac, no na dokončení plánov stále pracuje.

Ešte sa jej totiž nepodarilo prísť na to, ako vyriešiť distribúciu filmových titulov do kín. V tejto oblasti nedisponuje žiadnymi odbornými znalosťami, a preto sa o pomoc rozhodla požiadať externých distribútorov.

Scorseseho film má do kín uviesť štúdio Paramount Pictures, pretože ide o jeho pôvodný projekt. Appleu však naúčtuje 10-percentný poplatok za distribúciu.

Pokiaľ ide o streamovaciu službu Apple TV+, tá ma zatiaľ stále menej predplatiteľov než konkurenčné platformy Netflix či Disney+. Plán uvedenia filmov do kín tak má za cieľ nielen prebrať rivalom možné budúce projekty, ale aj zvýšiť povedomie o tejto službe. Ak má totiž Apple za Scorseseho film „vysoliť“ milióny dolárov, tak sa jej to musí oplatiť.