Pre akcionárov je najhorším mesiacom september. Akcie majú tendenciu rásť po zvyšok roka, len nie v tento jesenný mesiac. Od roku 1928 bol pomer mesačných ziskov k stratám v americkom indexe S&P 500 s výnimkou septembra približne 60/40. Zdá sa však, že jesenné ochladenie robí niečo s psychikou trhu. V septembri index klesol o viac ako polovicu. Informuje to tom The Economist a zamýšľa sa, čím to je.

Investori sa naučili, alebo skôr prijali, niečo nové. Vysoké úrokové sadzby sú tu a budú ešte dlho. Prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová hovorila naposledy o „dlhých pretekoch, v ktorých sa práve nachádzame“. Guvernéri Fedu sú v prevažnej miere presvedčení, že ich benchmarková sadzba (v súčasnosti 5,25 – 5,50 percenta) bude do konca roka 2024 stále nad päť percent.

Na trhu s dlhopismi sa tak len potvrdili očakávania, ktoré vznikali celé leto. Výnos z dvojročných štátnych dlhopisov – obzvlášť citlivých na krátkodobé očakávania menovej politiky – neustále rástol z 3,8 percenta na začiatku mája na dnešných 5,1 percenta. Dlhodobejšie sadzby takisto stúpajú, a to nielen v Amerike, kde desaťročný výnos štátnej pokladnice dosiahol 16-ročné maximum 4,5 percenta. Výnosy desaťročných nemeckých dlhopisov sú teraz 2,8 percenta, čo je viac ako kedykoľvek predtým od roku 2011.

Dolár sa zároveň posilnil vďaka silnej americkej ekonomike. V porovnaní s dlhopisovými a devízovými trhmi trh s akciami len pomaly absorboval vyhliadky na trvalo vysoké úrokové sadzby. Je pravda, že náklady na pôžičky nie sú jeho jediným hnacím motorom. Investorov sa zmocnila eufória zo ziskového potenciálu umelej inteligencie (AI) a zdanlivo nevyčerpateľnej americkej ekonomiky. Inými slovami, vyhliadka na rýchlo rastúce zisky by mohla ospravedlniť prosperujúci akciový trh aj napriek prísnej menovej politike.

Viacero možností

Zdá sa však, že aj investori zaujali k úrokovým sadzbám vlažný postoj. Keďže akcie sú rizikovejšie ako dlhopisy, musia ponúkať vyšší očakávaný výnos ako kompenzáciu. Meranie tohto mimoriadneho očakávaného výnosu je ťažké. Urobte to pomocou indexu S&P 500 a desaťročných štátnych dlhopisov a zistíte, že „výnosová medzera“ medzi nimi klesla len na jeden percentuálny bod, čo je najnižšia hodnota od internetovej akciovej bubliny.

Jednou z možností je, že investori sú si takí istí základným ziskom svojich akcií, že sotva požadujú dodatočný výnos, aby zohľadnili riziko, že tieto zisky sklamú. Hospodársky rast je síce možno ešte silný, ale úplne sa nevyhol kolísaniu, ako ukazujú nedávne neuspokojivé údaje o spotrebiteľskej dôvere a bývaní. Bolo by tiež zvláštne spoliehať sa na potenciálne zisky z AI, stále sa vyvíjajúcej technológie, ktorej vplyv na zisky firiem zostáva väčšinou zatiaľ neoverený.

Alternatívou je, že doteraz investori jednoducho neverili, že úrokové sadzby zostanú vysoké tak dlho, ako dlhopisový trh očakáva – a centrálni bankári na tom trvajú –, že budú. Ak je to tak a teraz začínajú váhať, niekoľko nasledujúcich mesiacov môže byť ešte krutejších než september, uzatvára The Economist.