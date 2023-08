Domácnostiam, ktorých členovia majú problémy so splácaním úverov, by sa mohla od budúceho roka ich situácia zlepšiť. Subjekty poskytujúce úvery totiž budú povinné upraviť podmienky splácania úveru spotrebiteľom tak, aby sa prihliadalo na ich finančnú situáciu. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý rezort financií predložil do pripomienkového konania.

Úprava úverových podmienok môže mať podľa rezortu financií pozitívny vplyv najmä na výšku a trvanie splátok, a teda aj na výdavky domácností. Nová právna úprava totiž umožní znížiť neprimerane vysoké splátky v porovnaní s príjmom domácností, tým prispeje k znižovaniu zadlženosti domácností.

„V tejto situácii pôjde o znižovanie výdavkov, a to prispôsobením splátok, respektíve úrokovej sadzby príjmom spotrebiteľov. Právna úprava bude mať dopad na hospodárenie všetkých domácností, v rámci ktorých ich členovia majú nesplácané úvery,“ tvrdí rezort financií.

Predložený návrh zákona má riešiť problematiku nesplácaných úverov a podporiť rozvoj sekundárnych trhov s nesplácanými úvermi v Európskej únii. Zavádza sa komplexná stratégia na riešenie nesplácaných úverov, čím sa má znížiť súčasný objem nesplácaných úverov a zároveň zabrániť nadmernému vytváraniu nesplácaných úverov v budúcnosti. Jedným z očakávaných opatrení je odstránenie prekážok pre prevod nesplácaných úverov úverovými inštitúciami na nákupcov úverov a stanovenie záruk pre tento prevod pri súčasnom zachovaní práv dlžníkov.