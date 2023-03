„Aj vďaka tlaku ČR a ďalších krajín vidím významný posun smerom v pochopení toho, že ak chceme ako EÚ napĺňať klimatické ciele, musíme počítať aj s jadrovou energetikou,“ vyhlásil predseda českej vlády.

Privítal, že v nových návrhoch EK o energii a zmieňuje aj jadro a jadrová energetika. V tlaku na jej presadzovanie chce ČR pokračovať. „Budeme sa snažiť, aby sme aj v neutrálnych technológiách dosiahli to, že budú akceptované nielen malé modulárne reaktory a reaktory štvrtej generácie, ale že budú akceptované aj reaktory tretej generácie,“ avizoval Fiala.

Český premiér komentoval aj navrhovanú emisnú normu Euro 7, ktorá by mala od roku 2025 obmedziť splodiny oxidu dusíka a pevných častíc v ovzduší. Jej podobu sa musí zmeniť a v tom sa ČR tiež významne angažuje. Podľa Fialu sa podarilo vytvoriť silnú koalíciu v rámci EÚ, ktoré s podobou návrhu tiež nesúhlasia. Na jej strane sú aj výrobcovia áut.

Ak by mala norma súčasnú podobu, podľa Fialu by to ohrozilo výrobu najmä malých áut. Návrh kladie na elektromobily také podmienky, ktoré by ich predražili. „Vidím pomerne veľkú nádej, že máme dostatočnú silu, dostatočnú skupinu podobne zmýšľajúcich krajín, aby sme Euro 7 upravili,“ dodal český premiér.