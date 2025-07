Britský farmaceutický koncern AstraZeneca investuje v Spojených štátoch 50 miliárd amerických dolárov (42,86 miliardy eur). Uviedol to približne týždeň pred vstupom zvýšených dovozných ciel v USA do platnosti.

Veľký objem z plánovaných financií by mal ísť na výstavbu výrobného závodu vo Virgínii. Spoločnosť očakáva, že do roku 2030 by sa tržby z USA mali na jej celkovom objeme tržieb podieľať asi 50-timi percentami.

Americký prezident Donald Trump pohrozil vysokými dovoznými clami na farmaceutické výrobky, na ktoré sa jeho doterajšie dovozné clá nevzťahovali. Nariadil preskúmanie farmaceutického dovozu a dal najavo, že clá by mohli dosiahnuť až 200 percent.

USA sú pre farmaceutický priemysel kľúčovým trhom a AstraZeneca už v apríli oznámila, že začala s presúvaním časti európskej produkcie do Spojených štátov. Podobný krok urobili aj mnohé ďalšie farmaceutické spoločnosti.