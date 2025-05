Spoločnosť eustream, prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu v SR, vykázala v období od 1. augusta 2023 do 31. júla 2024 zisk pred zdanením vo výške 155,26 milióna eur. Daň z príjmov z bežnej činnosti dosiahla výšku 37,43 milióna eur a zisk po zdanení výšku 117,83 milióna eur. V predchádzajúcom období zaznamenal prepravca plynu stratu 12,56 milióna eur. Vyplýva to z výročnej správy spoločnosti.

V hospodárskom roku končiacom sa 31. júla 2024 vygenerovala spoločnosť výnosy z predaja služieb vo výške 379,69 milióna eur. Prevádzkové náklady za toto obdobie boli vykázané na úrovni 201,94 milióna eur. „Ťažiskovými v štruktúre nákladov boli aj počas tohto obdobia odpisy, náklady na služby, spotreba elektrickej energie, zemného plynu a materiálu a osobné náklady. Strata z finančných činností dosiahla za obdobie hospodárskeho roka výšku 22,49 milióna eur, najmä z dôvodu nákladových úrokov,“ priblížil prepravca plynu.

Eustream v tomto období prepravil celkovo 17,54 miliardy metrov kubických (m3) zemného plynu. To predstavuje viac ako trojpercentný rast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, kedy spoločnosť prepravila 16,97 miliardy m3 plynu. Za aktuálne obdobie prepravila spoločnosť z uvedeného množstva 9,77 miliardy m3 v smere do Rakúska, v smere na Ukrajinu 1,26 miliardy m3, v smere do Českej republiky 2,24 miliardy m3 a v smere do Poľska 0,12 miliardy m3 zemného plynu. Zvyšné množstvo tvorila preprava zemného plynu zákazníkom v Slovenskej republike.

V období od 1. augusta 2023 do 31. júla 2024 zaznamenala spoločnosť 3986 nových potvrdených rezervácií prepravných kapacít. Za uvedené obdobie bolo evidovaných 205 aktívnych zmlúv na prístup do prepravnej siete a prepravu zemného plynu.

Eustream zároveň uviedol, že analyzuje možnosti vlastnej výroby zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov. „Takto vyrobený vodík budeme využívať ako palivo na pohon kompresorov a prispievať tým k dekarbonizácii prevádzky. Prvý pilotný projekt výroby zeleného vodíka sme pripravili pre kompresorovú stanicu vo Veľkých Kapušanoch s možnosťou ďalšieho rozširovania,“ doplnila spoločnosť.

Vlastníkom 100 percent akcií prepravcu plynu eustream je akciová spoločnosť SPP Infrastructure, v ktorej má štát prostredníctvom spoločnosti SPP podiel 51 percent. Zvyšný podiel vrátane manažérskej kontroly má EP Infrastructure, ktorý je súčasťou Energetického a priemyselného holdingu (EPH).