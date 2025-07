Európska komisia si stanovila cieľ do roku 2040 znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ o 90 percent v porovnaní s rokom 1990.

Od roku 2036 by malo byť možné kompenzovať až tri percentá objemu emisií z roku 1990 cez medzinárodné obchodovanie s certifikátmi. Komisia sľubuje členským štátom aj väčšiu flexibilitu.

EÚ si už skôr stanovila cieľ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov aspoň o 55 percent v porovnaní s rokom 1990 a do roku 2050 sa stať klimaticky neutrálnou. Ak sa zohľadnia všetky platné národné klimatické plány, EÚ smeruje k 54-percentnému zníženiu emisií do roku 2030, teda tesne pod stanovený cieľ.

„Zotrvávame na našom cieli dekarbonizácie,“ zdôraznil eurokomisár pre oblasť klímy Wopke Hoekstra. Na obavy podnikateľskej sféry, že príliš ambiciózne ciele by viedli k strate konkurencieschopnosti, eurokomisia reaguje ponukou väčšej flexibility medzi sektormi a nástrojmi.