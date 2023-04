Zločinecký internetový obchod predávajúci ukradnuté prihlasovacie údaje k účtom s názvom Genesis Market bol zlikvidovaný v rámci operácie s názvom Cookie Monster, ktorá sa uskutočnila vo viacerých krajinách. Orgány činné v trestnom konaní v trinástich krajinách, vrátane Spojených štátov, deviatich krajín Európskej únie, Austrálie, Kanady a Spojeného kráľovstva, koordinovali svoju činnosť s cieľom zlikvidovať infraštruktúru a operácie tohto trhoviska. Genesis Market bol prístupný na dark webe a bežnom internete, kde predával balíky ukradnutých prístupových údajov k účtom vrátane používateľských mien a hesiel k e-mailom, bankovým účtom a sociálnym médiám.

Prihlasovacie údaje boli odcudzené z počítačov infikovaných malvérom po celom svete a kyberzločinci ich používali na páchanie podvodov s využitím kybernetických technológií. Výsledkom zásahu bolo viac ako sto zatknutí a viac ako dvesto razií u zákazníkov spoločnosti Genesis Market, ktorí si zakúpili ukradnuté prístupové údaje. Spoločnosť Genesis Market bola od svojho vzniku v roku 2018 jedným z najväčších sprostredkovateľov počítačovej kriminality, pričom inzerovala na predaj prístupové údaje k účtom odcudzeným z približne 460-tisíc počítačových zariadení nachádzajúcich sa takmer vo všetkých krajinách sveta.

Na koordinovanom zásahu sa podieľali americká FBI, Europol, Eurojust a orgány činné v trestnom konaní v Austrálii, Kanade, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve.

Kohézny fond má tridsať rokov

Od svojho vzniku investoval takmer 179 miliárd eur do hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Európskej únie. Zameriava sa na členské štáty s hrubým národným dôchodkom (HND) nižším ako 90 percent priemeru EÚ s cieľom podporiť konvergenciu európskych ekonomík. Kohézny fond podporil investície do dopravnej infraštruktúry a ochrany klímy a životného prostredia, napríklad do transeurópskej dopravnej siete, vysokorýchlostných vlakov v Španielsku a letísk v Poľsku. Z Kohézneho fondu sa taktiež financovala výstavba električkového prepojenia a oprava Starého Mostu do Petržalky v Bratislave.

Investoval aj do udržateľnej verejnej dopravy a pomohol vybudovať zariadenia na spracovanie odpadu a zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Na programové obdobie 2021 - 2027 fond vyčlenil 48,03 miliardy eur, pričom viac ako 37 percent z nich podporuje ciele v oblasti klímy. Kohézny fond výrazne prispel k zvýšeniu národných príjmov prijímajúcich krajín a transformoval celé regióny a mestá, čím podporil súdržnosť a konvergenciu v Európskej únii.

Bezpečnosť spotrebného tovaru bude podliehať novým pravidlám

Európska únia nedávno aktualizovala svoje pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov v snahe zabezpečiť, aby všetky výrobky predávané v EÚ spĺňali najvyššie bezpečnostné požiadavky bez ohľadu na to, či sa predávajú online alebo v tradičných obchodoch. Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktoré schválili poslanci Európskeho parlamentu, sa prispôsobuje najnovšiemu vývoju v oblasti digitalizácie a prudkému nárastu nakupovania online.

Jedným z hlavných cieľov aktualizovaného nariadenia je zlepšiť hodnotenie bezpečnosti tým, že sa zohľadnia riziká pre najzraniteľnejších spotrebiteľov, ako sú deti. Nariadenie tiež rozširuje povinnosti hospodárskych subjektov, ako sú výrobcovia, dovozcovia a distribútori, a zvyšuje právomoci orgánov dohľadu nad trhom. Okrem toho sa ním zavádzajú jasné povinnosti prevádzkovateľov online obchodov spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom s cieľom zmierniť riziká.

Nové nariadenie tiež zabezpečuje, že výrobky pochádzajúce z krajín mimo EÚ sa môžu uvádzať na trh len vtedy, ak existuje hospodársky subjekt usadený v Európskej únii, ktorý je zodpovedný za ich bezpečnosť. Je to dôležité, pretože podľa výročnej správy Safety Gate za rok 2020 sa najmenej 62 percent oznámení o nebezpečných výrobkoch týkalo výrobkov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ a EHP.

Okrem toho aktualizované právne predpisy zlepšujú postup sťahovania výrobkov z trhu, pričom sa zameriavajú na priame informovanie spotrebiteľov a na ponuku možností opravy, výmeny alebo vrátenia peňazí v prípade stiahnutia výrobku z trhu. Nariadenie tiež umožňuje podávanie sťažností a kolektívnych žalôb a vyžaduje, aby informácie o bezpečnosti výrobkov a možnostiach nápravy boli k dispozícii v jasnom a zrozumiteľnom jazyku. Zmodernizuje sa aj systém rýchleho varovania pre nebezpečné výrobky, aby sa umožnilo účinnejšie odhaľovanie nebezpečných výrobkov.

EÚ zvyšuje kapacity núdzových prístreškov pri katastrofách

Európska únia podniká významné kroky na posilnenie svojich kapacít reakcie na núdzové situácie vytváraním vlastnej rezervy prístreší, ktoré sa majú nasadiť počas kríz alebo katastrof, ktoré presahujú vnútroštátne kapacity. Na tento účel EÚ pridelila 116,6 milióna eur Chorvátsku, Poľsku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku a Turecku na obstaranie a umiestnenie nových rezervných prístreší rescEU, ktoré sú schopné ubytovať tisíce ľudí. Rezervy budú pozostávať z vysokokvalitného núdzového prístrešia vrátane prefabrikovaných konštrukcií, plochých kontajnerov a núdzových stanov.

Prístrešia budú vybavené aj zariadeniami, ako sú sprchy a toalety, priemyselné kuchyne, práčovne a spoločenské priestory, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať bezpečným priestorom pre deti a zraniteľné osoby. Jednotky boli navrhnuté tak, aby poskytovali vysoký stupeň pohodlia a zároveň zabezpečovali rýchle nasadenie, pričom 20 percent jednotiek a spoločných priestorov bolo navrhnutých tak, aby boli prístupné pre osoby s pohybovými problémami alebo zdravotne postihnuté osoby.

Rezerva rescEU poskytuje ďalšiu vrstvu ochrany a zabezpečuje rýchlejšiu a komplexnejšiu reakciu na katastrofy. V prípade núdze rezerva poskytuje pomoc všetkým členským štátom EÚ a účastníckym štátom mechanizmu a môže byť nasadená aj v krajinách susediacich s EÚ. Projekt je stopercentne financovaný EÚ, pričom Európska komisia si v úzkej spolupráci s hostiteľskými krajinami udržiava kontrolu nad fungovaním rezerv.