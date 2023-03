Poslanci Európskeho parlamentu v stredu v Štrasburgu prijali uznesenie, podľa ktorého by smernica EÚ o primeranom minimálnom príjme zvýšila dostupnosť a účinnosť tohto systému. Viedla by tiež k tomu, že ľudia, ktorí sú v súčasnosti mimo trhu práce, by sa doň začlenili.

Podľa uznesenia by krajiny EÚ mali pravidelne hodnotiť svoje vnútroštátne systémy a v prípade potreby ich aktualizovať. Pritom by mali zabezpečiť primeranú úroveň podpory, ktorá odráža vnútroštátnu prahovú hodnotu rizika chudoby (AROPE), s cieľom vytvoriť záchrannú sociálnu sieť, zaručujúcu minimálnu životnú úroveň.

Europoslanci chcú tiež zvýšiť informovanosť o týchto systémoch a zlepšiť ich dostupnosť, najmä pre znevýhodnené skupiny, ako sú ľudia bez domova. Navrhujú aj opatrenia na riešenie rozsiahlych problémov v krajinách EÚ, ako je nedostatočné využívanie týchto systémov a digitálna priepasť.

Uvedené uznesenie podporilo 336 poslancov, 174 bolo proti a 121 sa zdržalo hlasovania.

EP pripomenul, že Európska komisia v septembri 2022 na žiadosť členských krajín predložila odporúčanie o primeranom minimálnom príjme, ktorým sa zabezpečí aktívne začlenenie. Stanovuje v ňom, ako môžu krajiny EÚ modernizovať svoje systémy minimálneho príjmu tak, aby boli účinnejšie a znížil sa počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.