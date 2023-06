Čo pre EUROMOTOR tento úspech znamená? V prípade víťazstva dvakrát po sebe sa už nedá hovoriť o náhode.

Určite nejde o náhodu! Veríme, že ide o zaslúžené ocenenie našej práce. Hlasujúci zákazníci hodnotili ponuku áut, kvalitu poskytovaných služieb, ako aj celkovú komunikáciu predajcov. Vyhrali sme kategóriu autorizovaný predajca, keďže sme dílermi značky Ford, Škoda, Volvo, Renault a Dacia. My sme veľmi vďační za každý jeden hlas, ktorý sme dostali. Úspech v ankete nás naozaj teší, zároveň je však pre nás veľkým záväzkom voči zákazníkom. Nesklamať a stále sa snažiť prinášať „niečo viac“ ako ostatní predajcovia.

Marek Mandák, konateľ najväčšieho autorizovaného predajcu vozidiel na Slovensku, EUROMOTOR

Patríte medzi spoločnosti, ktoré nestagnujú a v záujme rozšírenia a skvalitnenia služieb prichádzajú s novinkami. Čo sa teda od minuloročnej oslavy jubilejnej tridsaťročnice v Euromotore zmenilo?

Od nového roku sme spustili NONSTOP linku pre zákazníkov servisu, ktorí mali škodovú alebo poistnú udalosť. Na telefónnom čísle je 24 hodín k dispozícii náš zamestnanec, ktorý každému ochotne poradí čo robiť a ako postupovať v prípade nehody. A čoskoro sa zvýši aj počet značiek, ktoré ponúkame našim zákazníkom. Pre klientov autobazáru prinášame KARTU ZLIAV, ktorú od nás získa každý klient pri kúpe vozidla. Asi najdôležitejšia novinka, ktorú sme priniesli všetkým zákazníkom jazdených vozidiel je ponuka produktov DEFEND INSURANCE, ktorá ich chráni pred dodatočnými nákladmi a rizikami spojenými s prevádzkou vozidla. S predĺženou zárukou DEFEND Car Protect získajú krytie pre neočakávané poruchy a s poistením DEFEND Gap ochranu pred stratou hodnoty vozidla v prípade totálnej škody alebo krádeže. Ich veľkou výhodou je aj možnosť prispôsobenia na mieru potrebám zákazníka, takže nemusí platiť nič navyše a môžu jazdiť bez obáv

Prečo by sa záujemcovia o jazdené auto mali rozhodnúť práve pre Euromotor?

Lebo sme jednoznačne najlepší! Každé auto skôr než ho vykúpime prejde dôkladnou technickou kontrolou a preverením jeho histórie. Garantujeme kvalitu našich jazdených vozidiel.

Predajcovia sú odborníci vo svojej oblasti. Odpovedia na každú otázku, čím zákazníkom dokonale poradia pri výbere a kúpe vozidla. Predajom sa naše služby nekončia, klientom ponúkame celú škálu možností financovania na úver, či leasing, poistenie vozidla, a tiež unikátnu záruku od DEFEND INSURANCE, ktorá chráni ich peňaženky a dáva nám jasnú konkurenčnú výhodu. Spomeniem aj špičkový mechanický servis, karosársku dielňu, a tiež úplne novú a moderná lakovňu.

Aké autá vaši zákazníci preferujú, čo sa týka značiek a cenových relácií? Dá sa povedať, že Slováci radi investujú do kvality alebo sú skôr opatrní?

To sa nedá jednoznačne povedať, každý zákazník je iný. Samozrejme veľkú úlohu v rozhodovaní v dnešnej dobe zohráva aj jeho aktuálna finančná situácia.

Auto si vyberajú podľa toho, koľko plánujú investovať, či už kupujú v hotovosti alebo na splátky, ktoré sa vždy snažíme sprostredkovať zákazníkovi na mieru.

Zákazníci preferujú väčšinou značku, s ktorou už majú skúsenosť a už k nej majú vytvorený vzťah. Ich dopyt je naozaj rôznorodý, tak ako naša ponuka. Dovolím si tvrdiť, že u nás si dokáže vybrať každý!

Pre svojich zákazníkov máte pripravenú aj kartu výhod, prípadne kartu zliav. Aké benefity prináša?

Je to KARTA s množstvom výhod, ktorú od nás získate pri kúpe jazdeného vozidla ktorejkoľvek značky. Obsahuje zľavu pri nákupe pneumatík a diskov, na olej a filter, pri kúpe originálneho príslušenstva. Zľavu na karosárske, lakovnícke práce a výmenu čelného skla v prípade, že sa vám stane škodová udalosť. Súčasťou je aj GRÁTIS zapožičanie náhradného vozidla pri poistnej udalosti z povinného zmluvného poistenia. Veľa autobazárov predá auto a tým sa to končí. U nás nie! My sa chceme postarať aj o servis. Aj to je dôkaz, že si za kvalitou ponúkaných vozidiel naozaj stojíme!

Veľa ľudí má predsudky ísť s jazdeným vozidlom do značkového servisu. Aj vďaka našej karte výhod si môžu zákazníci vyskúšať, že na to nie je dôvod. Áno, zaplatia u nás možno trochu viac ako v garážových servisoch, ale my veríme, že ich prácou presvedčíme o kvalite našich služieb a budú sa k nám radi vracať.

Aké plány máte na tento, prípadne už na budúci rok? Môžu sa zákazníci opäť tešiť na nejakú novinku?

Naši zákazníci sa vždy sa môžu tešiť na novinky zo sveta rýchlych kolies. Pripravujeme viacero zaujímavých aktivít, a nebudú to len naše zabehnuté značky, a tiež to nebudú len štvorkolesové záležitosti. O všetkom sa verejnosť dozvie čoskoro, stačí sledovať náš web www.euromotor.sk, sociálne siete, resp. sa prihlásiť na odber našich noviniek.