Zatiaľ čo si Čína potichu a systematicky vybudovala absolútne dominantné postavenie v kľúčových sektoroch, ako sú zelené technológie, batérie, elektromobilita, ale aj tradičné priemyselné odvetvia ako oceľ, cement či chemikálie, Európska únia na tieto hrozby odpovedá sprísňovaním regulácií, uviedol Klub 500.

Upozornil na dramatickú stratu konkurencieschopnosti EÚ v porovnaní s globálnymi hráčmi. Klub podčiarkol, že namiesto toho, aby sa EÚ sústredila na posilnenie svojej konkurencieschopnosti, prišla s návrhom nového, historicky najvyššieho rozpočtu, ktorý ešte viac zvyšuje záťaž pre členské štáty a podniky. Má byť do veľkej miery financovaný z emisných kvót, nových environmentálnych daní, ale aj z navrhovaného zdanenia najväčších podnikov. To by malo v praxi znamenať ďalšiu penalizáciu firiem, ktoré ešte podľa slov odborníkov držia európsky priemysel nad vodou.

„Európa musí prestať podkopávať vlastný priemysel. Namiesto ďalších príspevkov do rozpočtu a nových regulácií potrebujeme investície do výroby, technológií a surovinovej bezpečnosti. Ak sa nič nezmení, čoskoro budeme len trhom pre ázijské produkty a pozorovateľom technologického pokroku,“ skonštatoval výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

V čase, keď priemysel bojuje s rastúcimi nákladmi a odlevom investícií, prichádza EÚ podľa neho s opatreniami, ktoré jeho situáciu ešte zhoršujú. Výsledkom tak nie je posilnenie konkurencieschopnosti, ale centralizované míňanie a ďalšie oslabenie európskeho investičného prostredia. Čína navyše predbehla Úniu aj v inováciách a technológiách. Európa tak stráca nielen výrobnú základňu, ale aj schopnosť udávať technologický smer.

Klub 500 vyzýva európskych lídrov, aby si prestali „zatvárať oči pred realitou“. Bez silného a konkurencieschopného priemyslu nebude mať Európa ani zelenú budúcnosť, ani udržateľný sociálny systém. Kľúčové komodity ako oceľ, hliník či kritické suroviny sú „krvný obeh ekonomiky“, pričom bez ich dostupnosti a konkurencieschopnosti neprežije žiadne odvetvie. Klub 500 opakovane upozorňuje, že bez systémových zmien sa Európa prepadne do „technologického a hospodárskeho tieňa“.