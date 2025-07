Miestni politici v severovýchodnom Nemecku sú znepokojení zo správy, že v susednom Poľsku objavila kanadská spoločnosť Central European Petroleum (CEP) veľké ložisko ropy a zemného plynu.

Nemci tvrdia, že ťažba fosílnych palív by nemala mať v čase klimatickej zmeny prioritu. „Naša budúcnosť nespočíva v rope z Baltského mora, ale v energii zo slnka, vetra a biomasy,“ povedal minister životného prostredia pobrežného štátu Meklenbursko-Predpomoransko Till Backhaus.

„Projekt predstavuje priemyselnú politiku, ktorá je z hľadiska klimatickej politiky krokom späť a je v rozpore so záujmami nemeckého životného prostredia a cestovného ruchu,“ kritizoval Backhaus. Objavili prvé náznaky hluku a vibrácií počas prieskumných vrtov, ako aj obavy týkajúce sa možného vplyvu na flóru a faunu v pobrežných vodách, dodal.

Proti ťažbe sa vyslovil aj Nemecký inštitút pre hospodársky výskum (DIW). Mohlo by to mať značné negatívne dôsledky nielen napríklad na cestovný ruch, ale nehody by mohli spôsobiť aj cezhraničné znečistenie, varovala Claudia Kemfertová, vedúca oddelenia energetiky, dopravy a životného prostredia v DIW. „Okrem toho podpora fosílnych palív je v rozpore s cieľmi ochrany klímy,“ upozornila