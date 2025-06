Globálne investície do energetiky tento rok dosiahnu 3,3 bilióna dolárov. Motorom rastu budú výdavky na čistú energiu, oznámila Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).

Do čistej energie vrátane obnoviteľných zdrojov, jadrovej energie a skladovania energie by mali smerovať investície za 2,2 bilióna dolárov, čo je dvojnásobok sumy očakávanej v prípade fosílnych palív. „Pre rýchlo sa meniacu hospodársku a obchodnú situáciu niektorí investori vyčkávajú pri schvaľovaní nových energetických projektov,“ uviedol výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol.

Investície do solárnej energie by mali dosiahnuť 450 miliárd dolárov, zatiaľ čo výdavky na batériové úložiská stúpnu na približne 66 miliárd dolárov. Investície do ropy a zemného plynu by mali, naopak, klesať. Pri ťažbe ropy očakáva IEA pokles o šesť percent v dôsledku nižších cien a dopytu.