Emisná norma Euro 7 môže zdražieť autá až o vyše 6-tisíc eur, tvrdia zástupcovia českého autopriemyslu, informuje server idnes.cz. Zároveň sa obávajú, že pre sprísnenie emisných pravidiel by prišlo o prácu v automobilkách vrátane dodávateľov až 70-tisíc zamestnancov.

Podľa výkonného riaditeľa zväzu výrobcov automobilov Auto SAP Zdeňka Petzla dôjde v prípade platnosti normy od roku 2025 k zhoršeniu dostupnosti individuálnej mobility. Po prijatí Eura 7 by v Česku takisto došlo k výraznému úbytku vyrobených vozidiel, o približne 400-tisíc zo súčasných 1,2 milióna. Zasiahlo by to predovšetkým kategóriu menších, cenovo dostupných vozidiel.

V rozpore s fyzikálnymi zákonmi

Proti emisnej norme v súčasnej podobe je dlhodobo aj český minister dopravy Martin Kupka. Hovorí, že nároky Európskej komisie na nové autá nie sú v súlade s vedeckým poznaním a sú v rozpore s fyzikálnymi zákonmi. Zároveň si myslí, že zdraženie vozidiel povedie k horšiemu životnému prostrediu, pretože ľudia si budú kupovať staršie autá, ktoré neplnia ani predchádzajúce emisné normy.

Prezident českej Hospodárskej komory Vladimír Dlouhý tvrdí, že inštitúcie EÚ prijímajú rozhodnutia, ktoré sú komplikované, nekonkrétne a môžu viesť k významnému zníženiu konkurencieschopnosti Európy.

Na margo navrhovanej emisnej normy poukazujú automobilky na to, že nie je fyzikálne možné, aby autá plnili prísne emisie napríklad pri štarte s chladným motorom alebo pri jazde v kopcovitom teréne.