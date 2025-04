Elon Musk bol nedávno hosťom podcastu amerického senátora Teda Cruza. Moderátora šokoval, keď vyhlásil, že vláda Spojených štátov má počítače, ktoré „vytvárajú peniaze z ničoho“. Ťažko povedať, čo tým miliardár presne myslel. Zopár odborníkov si ale trúflo záhadu vyriešiť.

E. Musk podľa svojich slov našiel na americkom ministerstve financií a v iných vládnych agentúrach „čarovné počítače“. Objavil ich jeho Úrad pre efektivitu vlády, ktorý dostal za úlohu prešetriť akékoľvek plytvanie, podvody a zneužívanie prostriedkov. „Myslím, že sme našli už 14 čarovných počítačov na peniaze. Jednoducho posielajú peniaze z ničoho,“ povedal E. Musk v podcaste. Dodal, že ak by vláda bola verejne obchodovanou spoločnosťou, okamžite by bola vyradená z burzy. „Neprešla by auditom a jej vedenie by skončilo vo väzení,“ citoval miliardára magazín Fortune.

Podľa šéfa Infrastructure Capital Advisors Jaya Hatfielda chcel E. Musk svojimi tvrdeniami naznačiť, že vláda nesprávne implementuje princíp podvojného účtovníctva, kde každý finančný pohyb musí mať rovnaký a opačný účinok na dvoch rôznych účtoch. Táto možnosť je síce veľmi nepravdepodobná, ale úplne ju vylúčiť odmietol.

Niektorí experti si myslia, že E. Musk len kritizoval to, ako Washington dokáže tlačiť nové peniaze na financovanie svojich výdavkov. Bývalý predseda Federálneho rezervného systému Ben Bernank vysvetlil, že vláda USA má technológiu, nazývanú tlačiareň peňazí (alebo dnes jej elektronický ekvivalent), ktorá jej umožňuje vytvárať ľubovoľné množstvo dolárov v podstate bez nákladov.