Zdieľané elektrické kolobežky musia do konca augusta zmiznúť z ulíc francúzskej metropoly v súlade s nariadením vedenia mesta. Ich majitelia tak začali s presunom 15-tisíc kusov do iných miest, kde túto službu naďalej prevádzkujú. Parížske kolobežky budú nanovo slúžiť v iných francúzskych mestách alebo napríklad v Kodani, Londýne či Tel Avive, napísal denník Le Figaro.

Presun kolobežiek

V Paríži službu ponúkajú tri spoločnosti: Dott, Lime a Tier Mobility. Firma Lime uviedla, že kolobežky stiahne do svojho prekladiska na predmestí Paríža a potom ich pošle do Lille na severe Francúzska, do Kodane, Londýna alebo do Nemecka. V Paríži chce Lime ďalej ponúkať „slobodnú prepravu“ a v metropole zriadi flotilu 10-tisíc zdieľaných kolies, uviedol riaditeľ Lime pre Francúzsko Hadi Karam.

Konkurenčný Dott začal sťahovať z ulíc svojich 5-tisíc kolobežiek už v júli rýchlosťou 500 kusov týždenne. Postupne ich čistí, v prípade potreby opravuje a ďalej expeduje do Bordeaux, izraelského Tel Avivu alebo do Belgicka. Tretí prevádzkovateľ, Tier, využije tretinu parížskych kolobežiek v obciach v okolí Paríža, dve tretiny pošle do Berlína a do Varšavy.

Osem percent rozhodlo

Elektrokolobežky boli v Paríži od roku 2018, o konci služby tento rok v apríli rozhodli obyvatelia mesta v referende. Proti sa postavilo 90 percent hlasujúcich, voliť však prišlo iba osem percent oprávnených voličov. Paríž bude od septembra prvým európskym hlavným mestom, ktoré na svojom území úplne zakáže zdieľané elektrické kolobežky, dodáva Le Figaro.

V Paríži sa proti zdieľaným kolobežkám zdvihla kritika najmä kvôli množiacim sa nehodám, z ktorých niektoré boli aj smrteľné. Súkromné elektrické kolobežky budú môcť ľudia v Paríži používať aj po 1. septembri.