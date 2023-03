„Myslím si, že v rámci humanoidných robotov a ľudí možno presiahneme pomer jedna k jednej,“ povedal 1. marca Elon Musk, samozvaný technokráľ z Tesly. Jeho slová však boli skôr prísľubom než proroctvom, píše portál The Economist.

Tesla sa snaží vyvinúť humanoidného robota poháňaného umelou inteligenciou (AI). Model nesie pracovný názov Optimus a má slúžiť na použitie doma i v podnikoch. Muskov prísľub zaznel počas dňa investorov a sprevádzalo ho video, na ktorom Optimus kráča bez zjavnej pomoci.

Musk však neprezradil žiadne podrobnosti, pokiaľ ide o to, kedy by sa svet mohol namiesto propagačného videa dočkať naozajstnej niekoľkomiliardovej armády týchto robotov, a tak celá situácia vyznieva skôr ako scéna zo sci-fi filmu než reálneho života. Jeho slová však rozpútali vášnivú diskusiu o budúcnosti práce. Niektoré formy automatizácie možnej vďaka AI sa totiž rýchlo stávajú vedeckou skutočnosťou.

Inovatívne aplikácie vystrašili

Aplikácia ChatGPT od novembra 2022 udivuje svet svojimi ľudskými konverzačnými schopnosťami. Iné generatívne softvéry AI zas zo seba analýzou dát na internete súkajú jeden text či obrázok za druhým. Aj to zrejme viedlo šéfa počítačového gigantu IBM, aby predpovedal, že technológie umelej inteligencie o prácu pripravia veľkú časť ľudí pracujúcich v administratíve.

Firma Microsoft 6. marca ohlásila spustenie služby Copilot využívajúcej AI, ktorá má pri práci pomáhať pracovníkom v rôznych oblastiach od predaja cez marketing po riadenie dodávateľského reťazca. Nedočkaví pozorovatelia si tak už začali šepkať o hroziacej apokalypse na poli pracovných miest.

Obavy z nahradenia pracovníkov robotmi však nie sú ničím novým. Pred desiatimi rokmi Carl Frey a Michael Osborne vo svojej štúdii tvrdili, že do roku 2030 môže dôjsť k automatizácii 47 percent všetkých pracovných miest v Spojených štátoch. Či mali pravdu sa ešte nejaký ten rok nedozvieme, no pokiaľ ide o Muska, tak jeho tvrdenia možno s ľahkosťou ignorovať. Aspoň nateraz, píše The Economist.

Neľahká automatizácia

Trhy práce sú v bohatých krajinách napäté ako nikdy predtým. V súčasnosti na jedného nezamestnaného Američana pripadajú až dve voľné pracovné miesta, čo je rekordne vysoká úroveň. Odvetvia výroby a pohostinstva v Amerike hlásia nedostatok pracovnej sily, pričom vo výrobe chýba 500-tisíc ľudí a v pohostinstve až 800-tisíc.

Problémom vyspelých ekonomík teda nie je prílišná automatizácia, ale jej nedostatok. Situáciu umocňuje skutočnosť, že pre veľké podniky je ťažké v praxi automatizáciu vykonať správne. Je pravdepodobné, že to s novými technológiami AI v tomto smere dopadne veľmi podobne.

Väčšina podradných prác vo vyspelých ekonomikách spadá pod odvetvie služieb, kde je úkony ťažšie automatizovať. Zaostáva takisto aj automatizácia administratívnej práce, a to najmä z dôvodu zastaralých systémov či nečinnosti podnikov. V teórií by digitalizácia mala umožniť odstrániť ľudský faktor zo základných každodenných úkonov, akými sú objednávanie inventára, vyplácanie dodávateľov či účtovníctvo, no v praxi sa väčšina firiem zrodila ešte pred nástupom digitálnej éry a stále sa v rámci svojej činnosti spolieha na zastarané a nekompatibilné systémy.