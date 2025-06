Európska centrálna banka by si mala dať pauzu od redukcie úrokových sadzieb na každom zasadnutí. Vzhľadom na neisté ekonomické vyhliadky by si mala možnosti ušetriť na horšie časy, povedal guvernér lotyšskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Martinš Kazaks.

ECB vo štvrtok znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov, čím depozitná sadzba klesla na dve percentá.

Kazaks uviedol, že banka by si mala vytvoriť v rámci menovej politiky dostatočný priestor, aby mohla v redukcii sadzieb pokračovať v neskoršom období, keď to bude potrebné. „Trhy by nemali očakávať, že budeme ďalej pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb na každom zasadnutí,“ povedal.

Aj ďalší predstavitelia ECB sú za to, aby finančná inštitúcia na ďalšom zasadnutí ponechala úrokové sadzby nezmenené. Všetko ale bude do veľkej miery závisieť od vývoja obchodu so Spojenými štátmi.

Guvernér lotyšskej centrálnej banky upozornil, že aj keď podporuje pozastavenie znižovania sadzieb, je dôležité, aby sa ECB k ničomu nezaväzovala. Dôvodom je neustále sa meniaca politická situácia. „Neistota zostáva vysoká. Za takýchto okolností nie sú informácie o ďalších plánoch ECB vhodné,“ dodal Kazaks.