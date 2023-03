Inflácia vo Francúzsku by mala svoje maximum dosiahnuť v prvom polroku tohto roka, v celej eurozóne je však miera inflácie stále veľmi vysoká, čo znamená, že pre menovú politiku Európskej centrálnej banky (ECB) zostáva prioritou číslo jeden. Povedal to vo štvrtok guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau.

Ako Villeroy povedal, k úrokovým sadzbám sa vyjadrovať nebude, čo je však dôležité, to sú inflačné očakávania. V tejto súvislosti uviedol, že „maximum (vo Francúzsku) sa dostaví v tomto polroku a do konca roka by sa potom mala inflácia spomaliť na polovičnú úroveň“.

ECB sa usiluje nasmerovať infláciu späť k inflačnému cieľu, ktorý centrálna banka stanovila na úrovni dvoch percent, dodal Villeroy s tým, že bankári sú pripravení „urobiť všetko, čo je potrebné,“ aby tento cieľ dosiahli. Zopakoval tak skoršie slová šéfky ECB Christine Lagardovej.

Od júla minulého roka zvýšila ECB úrokové sadzby o 300 bázických bodov a na najbližšom zasadnutí 16. marca by ich mala zvýšiť opäť, a to o 50 bázických bodov. Vzhľadom na nepriaznivé údaje v oblasti jadrovej inflácie však niektorí analytici nevylučujú ani výraznejšie zvýšenie úrokových sadzieb.