Mesiac predtým, ako štáty G7 uvalili strop na cenu ruskej ropy, vystúpil skúsený obchodník s komoditami Niels Troost na globálnej konferencii o potravinovej bezpečnosti. Spochybnil, či má tento krok zmysel. „Existujú rôzne dôvody, prečo cenové stropy nemusia byť nutne riešením,“ povedal na novembrovom stretnutí a tvrdil, že vývoz ruskej ropy je nevyhnutný na zastavenie prudkého rastu cien potravín, píšu The Financial Times.

„Ako to urobíme? Tým, že prinútime majiteľov lodí, banky, poisťovne, aby uznali, že máme väčšiu zodpovednosť, než je naša morálka,“ dodal N. Troost, ktorý má skúsenosti s udržiavaním toku ruskej ropy. Spoločnosť Paramount Energy & Commodities SA so sídlom vo Švajčiarsku, ktorú založil, bola popredným obchodníkom s ropou z ruského Ďalekého východu pred a aj po tom, čo Vladimir Putin spustil inváziu na Ukrajinu.

Májové prísnenie sankcií EÚ na ruský vývoz energie však prinieslo prekážky, ktoré skomplikovali obchod. To, čo sa stalo potom, poukazuje na nedostatky režimu sankcií, ktorých cieľom bolo obmedziť Putinove prostriedky na jeho vojnu a zároveň zachovať vývoz ruskej ropy, aby ochránil globálnu ekonomiku.

Ilustruje to aj to, že niektorí obchodníci s ropou pokračovali v lukratívnom obchode s Ruskom. Záujmy Paramountu prevzala približne v júni (2022) takmer identicky pomenovaná spoločnosť v Dubaji. Táto nová spoločnosť, Paramount Energy and Commodities DMCC, využíva pri obchodovaní aj veriteľov zo Spojených arabských emirátov a lode registrované v krajinách ako India a Čína na prepravu ropy. N. Troost, holandský štátny príslušník, sa dištancoval od nedávnych ruských obchodov vysoko nad cenovým stropom 60 dolárov za barel, ktorý v decembri stanovila skupina G7. Paramount SA a Paramount DMCC tvrdia, že tieto dva subjekty sú prevádzkované a riadené „úplne nezávisle“, a že N. Troost nemá žiadny „priamy“ podiel v spoločnosti Paramount so sídlom v Dubaji.

Štvrtina vývozov

Experti na lodnú dopravu odhadli, že spoločnosť Paramount DMCC bola minulý mesiac zodpovedná až za štvrtinu všetkých vývozov ropy z prístavu. Ďalšími spoločnosťami, ktoré predávajú surový tovar ESPO z Kozmina, sú ruskí výrobcovia Rosnefť, Gazpromnefť a Surgutneftegas, ukázali údaje o preprave. Podľa sankcií zavedených 5. decembra majú spoločnosti alebo jednotlivci z krajín vrátane USA, Spojeného kráľovstva, členských štátov EÚ a Švajčiarska zakázané obchodovať s ruskou ropou, sprostredkovávať ju, prepravovať alebo poisťovať, pokiaľ sa nepredáva pod 60 dolárov za barel.

Podľa agentúry Argus sa zmes ESPO od decembra obchoduje nad 70 dolárov za barel, čo naznačuje, že akákoľvek západná spoločnosť zapojená do tohto obchodu by porušila sankcie, pokiaľ by sa nepredávala za nižšiu ako trhovú cenu. Naproti tomu hlavná ruská ropa, zmes Ural, sa od vypuknutia vojny obchodovala s oveľa väčšou zľavou a v januári bola v priemere 49 dolárov za barel.

V prvej odpovedi na otázky FT právnici Paramount SA, americká firma BakerHostetler označili tvrdenia denníka ako „nesprávne vo všetkých podstatných aspektoch“. Advokátska kancelária varovala FT, že riskuje podporu kampane nemenovaných ľudí na „vydieranie“ spoločnosti, ak ich zverejní.

Spoločnosť Paramount SA uviedla, že predtým predávala ropu ESPO od Kozmino, ale okolo júna 2022 to stopla, keď západné banky „obmedzili svoju expozíciu voči Rusku“ a ochotu bánk so sídlom v Spojených arabských emirátoch naďalej „viesť“ takéto obchody. Všetky aktivity spoločnosti v minulom roku boli v súlade s obmedzeniami platnými v tom čase, uviedla spoločnosť. „Spoločnosť Paramount Energy and Commodities DMCC so sídlom v Spojených arabských emirátoch je aktívna v obchodovaní s komoditami, a to aj z Ruska,“ uvádza sa vo vyhlásení. Jej operácie sú „vždy vykonávané v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami vrátane najnovších usmernení G7 o sankciách“.

Riziko stíhania

Paramount DMCC uviedol, že N. Troost „nehral žiadnu úlohu pri zakladaní spoločnosti a nemá manažérsky, ani priamy akcionársky podiel v spoločnosti so sídlom v Dubaji“. Dodal, že Paramount DMCC riadili „štátni príslušníci mimo USA či G7“, ale odmietli zverejniť ďalšie podrobnosti. Francois Edouard Mauron, ktorý je uvedený v korporátnych záznamoch Paramount DMCC v Dubaji, je riaditeľom spoločnosti a švajčiarskym občanom, ale „nie je zamestnancom ani výkonným manažérom“.

Švajčiarska vláda, ktorá zaviedla svoju vlastnú verziu sankcií EÚ, uviedla, že akékoľvek porušenie bude „súdne stíhané a potrestané“, pričom dodala, že jednotlivé spoločnosti nekomentuje. Tvorcovia západnej politiky, najmä v USA, chcú, aby ruská ropa naďalej prúdila, pokiaľ sa bude predávať pod limitom. Ministerstvo financií USA uviedlo, že „každý, kto sa vyhýba…. alebo robí pokusy porušiť sankcie“ riskuje, že bude čeliť „občianskemu alebo trestnému konaniu“.

Na novembrovej konferencii N. Troost trval na tom, že Západ musí pristúpiť na kompromis, ak chce udržať globálnu ekonomiku v chode. „Americká vláda dala jasne najavo, že ropa a potraviny musia prúdiť,“ povedal. „Musíme urobiť ťažké rozhodnutie - aj keď sa nám to možno politicky nepáči.“