Dopyt po zemnom plyne v Európe sa počas nasledujúcich 20 rokov drasticky zníži. Predpokladá to spoločná štúdia medzinárodnej poradenskej firmy Deloitte a nemeckého Inštitútu pre aplikovanú ekológiu OeKo.

Do roku 2040 by dopyt mohol klesnúť o dve tretiny v porovnaní s rokom 2021 a do roku 2050 až o 95 percenta, oznámila v piatok spoločnosť Deloitte.

Prognóza sa opiera o predpoklad, že členské štáty Európskej únie budú naďalej pokračovať na ceste k splneniu svojich klimatických cieľov.

Nemecká vláda sa napríklad zaviazala, že do roku 2045 bude krajina klimaticky neutrálna. Podľa štúdie bude v roku 2030 stále potrebovať asi 650 terawatthodín zemného plynu, čo je asi o tretinu menej, ako krajina spotrebovala v roku 2021.

Spotreba plynu by mala spočiatku klesať predovšetkým v stavebníctve, vrátane domácností, obchodov a kancelárií. Ťažký priemysel by mohol začať zrýchľovať prechod od zemného plynu na uhlíkovo neutrálne dodávky energie od roku 2030.