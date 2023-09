Americký dolár je po novej štatistike zo Spojených štátov bez väčších zmien. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, pridáva okolo 17:30 0,1 percenta na 105,49 bodu. Ak by dosiahol viac ako 105,34 bodu, zaznamenal by desiaty rastový týždeň po sebe. To by podľa agentúry Reuters bolo jeho najdlhšie rastové obdobie za takmer desať rokov.

Obchodná aktivita v USA sa v septembri takmer zastavila. Spoločnosť S &P Global uviedla, že jej rýchly odhad zloženého indexu PMI, ktorý sleduje sektor výroby a služieb, v septembri klesol na hodnotu 50,1 z konečnej hodnoty za august 50,2 bodu. Septembrový výsledok tak bol sotva nad úrovňou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast od poklesu. „Je to mierna slabosť, ale napriek tomu slabosť,“ povedal k údajom z USA analytik Michael Brown zo spoločnosti Trader X.

Americká ekonomika sa tento rok zatiaľ vzpiera prognózam, že sa prepadne do recesie. Tú má podľa väčšiny ekonómov vyvolať agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky, ktorá sa tak snaží potlačiť infláciu.

Japonská centrálna banka sa v piatok rozhodla pokračovať vo svojej mimoriadne uvoľnenej menovej politike. Krátkodobé úrokové sadzby ponechala bez zmeny na mínus 0,1 percenta. Naďalej tiež plánuje udržiavať výnos desaťročných štátnych dlhopisov v blízkosti nuly. Japonský jen v reakcii stráca na dolár 0,4 percenta.