Čínski dodávatelia firmy Apple pravdepodobne presunú svoju výrobu do zahraničia oveľa rýchlejšie, než mnohí očakávali. Radi by sa totiž vyhli dôsledkom narastajúceho napätia medzi Pekingom a Washingtonom, píše agentúra Bloomberg.

Firma GoerTek pre Apple vyrába slúchadlá AirPods a je jedným z mnohých výrobcov, ktorí rozmýšľajú o odchode z Číny. V rámci tejto snahy už investovala 280 miliónov dolárov do nového závodu vo Vietname, no uvažuje aj o rozšírení do Indie. Sú to hlavne americké technologické firmy, ktoré tlačia na výrobcov, akým je GoerTek, aby sa poobzerali po alternatívnych miestach.

Námestník riaditeľa firmy GoerTek Kazujoši Jošinaga prezradil, že spoločnosť od januára takmer každodenne navštevujú klienti a pýtajú sa, kedy by sa vedela presťahovať.

Obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou časom vyústila do rozsiahlych zákazov v oblasti výmeny čipov či kapitálu. Spor sa medzi krajinami naďalej prehlbuje, čím v rámci elektronického priemyslu dochádza k prehodnocovaniu desiatky rokov starého dodávateľského reťazca. Svet sa o svojej závislosti od Číny presvedčil počas niekoľkoročnej politiky nulového covidu, v rámci ktorej Peking obmedzil dodávky rôznych tovarov od telefónov po autá.

Firma Apple zatiaľ o tom, či plánuje diverzifikovať výrobu mimo Čínu, mlčí. Okrem toho si dáva pozor, aby sa vyhla akýmkoľvek vyhláseniam, ktoré by mohli naznačiť zníženie investícií v Číne, kde sa jej podarilo vybudovať ekosystém zamestnávajúci milióny ľudí.

Podľa interných zdrojov sa na rozsiahly odchod do krajín, akou je India, pripravuje až deväť z desiatich najdôležitejších dodávateľov Appleu. Presun desiatich percent celkovej výrobnej kapacity by firme podľa odhadov Bloombergu trval osem rokov.

Podľa zástupcov GoerTeku by sa to dalo stihnúť oveľa skôr.