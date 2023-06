Demokrati očakávali, že spoja politické strany, namiesto toho však nastal súboj s Igorom Matovičom (OĽaNO), čo sa odrazilo na ich preferenciách. Skonštatoval to riaditeľ prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.

Demokrati mali podľa neho dobrý štart, keď hneď po svojom vzniku mali v prieskumoch okolo päť percent. „Percentá OĽaNO sa akoby rozdelili,“ podotkol. Zároveň poukázal na to, že v čase vzniku strany bol predseda Demokratov Eduard Heger premiérom, čiže príležitostí byť v médiách mal mnoho. „Potom však nenastalo to, čo sa očakávalo, ale za to nastal súboj s Igorom Matovičom. Zatiaľ to vyzerá tak, že sa spájajú všetci iní, len nie Demokrati,“ zhodnotil Hřích.

Komunikačný súboj medzi OĽaNO a Demokratmi bol podľa jeho slov spočiatku menší, no dnes už je celkom očividný. „Matovič Demokratov nešetrí, akoby to bola Saska,“ myslí si Hřích. Zlom podľa neho nastal pravdepodobne mítingom Demokratov v Michalovciach, kde na priebeh búrlivej diskusie musela dohliadať ochranka a padli aj invektívy. Matovič na to reagoval intenzívnou kampaňou a vlastnými mítingami s témou, že sa to dá robiť aj slušne a bez ochranky. „Na číslach bolo vidieť, že voliči sa vrátili späť do OĽaNO,“ podotkol Hřích.

Na prvých miestach v prieskumoch volebných preferencií sa v súčasnosti umiestňujú strany Smer-SD, Hlas-SD a Progresívne Slovensko. Hřích hovorí, že poradie je tu relatívne a každá z prvých troch strán môže byť na každom z týchto troch miest. „Z našich dát sa zdá, akoby sa sklamaný volič bývalej štvorkoalície presúval hlavne do Progresívneho Slovenska,“ poznamenal.