Eurofondy podporujú začínajúcich podnikateľov, ich inovatívne nápady, no dopĺňajú aj investície vynaložené do obnovy budov za účelom úspory energií. Európska únia poskytuje primárne dotácie, no ponúka aj peniaze vo forme návratnej pomoci prostredníctvom finančných zdrojov.

Odborník na kohéznu politiku Daniel Čekal v rozhovore pre webový portál Euractiv prezradil, prečo je pôžička oproti dotácii výhodnejšia, aj keď niečo stojí.

Radšej si požičať, než dostať

„Vo všeobecnosti platí, že ak projekt alebo príjemca generuje príjem, je lepšie využiť finančný nástroj, teda návratnú formu pomoci, než sa spoliehať na dotácie,“ otvára tému Čekal, ktorý momentálne pracuje v Európskej komisii.

Žiadateľovi vie banka poskytnúť záruky, kapitálové injekcie alebo zvýhodnený úver. Podľa odborníka na eurofondy vie pri takomto úvere banka nastaviť lepšie podmienky ako pri bežnom komerčnom úvere. „Príjemca prepláca menej. Je tu aj možnosť odkladu splátok na určitý čas najmä pre začínajúce firmy. Tým je dobré dať viac času na rast a nenútiť ich splácať hneď,“ dodáva Daniel Čekal.

Úver z eurofondov pravdepodobne nepostačí na celý podnikateľský plán. Preto banka môže ponúknuť na dofinancovanie komerčný úver za trhových podmienok. „Práve preto to komerčné banky robia, pretože na to nalepia svoju časť. Takto je to výhodné pre všetkých. Európska únia dostane peniaze tam, kam chce, banka predá svoj produkt a podnikatelia získajú potrebné financie,“ vysvetľuje odborník.

Takmer nekonečný kolobeh

Výhoda finančných nástrojov spočíva v takzvanom cirkulovaní peňazí. Kým pri dotáciách peniaze končia na účte prijímateľa, pri návratnej podpore sa peniaze vrátia a ďalej sa poskytujú žiadateľom. Ako poznamenáva D. Čekal, ide o revolvingový efekt, kedy sa financie točia dookola aj niekoľko rokov.

Vo všeobecnosti sa ukazuje, že pri finančných nástrojoch sú projekty kvalitnejšie a prijímatelia sú angažovanejší.

No aj keď peniaze z návratných investícií prinášajú väčšiu prosperitu, Európska únia musí ponúkať alternatívu v podobe dotácií. Nebolo by totiž mysliteľné, vyžadovať vrátenie peňazí napríklad od neziskového sektora či sociálnych podnikov ešte aj s úrokmi.