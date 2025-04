Daň z finančných transakcií má priniesť do štátnej kasy 700 miliónov eur, čo nie je jednoduché nahradiť. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) to napísal na sociálnej sieti v reakcii na výrok šéfa SNS Andreja Danka, že daň by mala skončiť do konca roka. Minister v tejto súvislosti vyzval Danka, aby nepomáhal opozícii, ktorá chce výpadok dane podľa neho vykompenzovať zrušením 13. dôchodkov a iných sociálnych benefitov pre bežných ľudí.

„Andrej Danko dobre vie, v akom stave sme zdedili verejné financie po Matovičovi, Hegerovi a Ódorovi. Na tom, že je konsolidácia potrebná, sa zhoduje nielen koalícia, ale aj opozícia. Transakčná daň je súčasťou druhého konsolidačného balíka vo výške 2,8 miliardy eur a Andrej Danko bol súčasťou rokovaní o jej zavedení a za ňu aj hlasoval,“ zdôraznil Kamenický.

Z transakčnej dane sa podľa ministra snaží opozícia spraviť „bubáka“. „Odmietam to a oznamujem, že sa transakčná daň funguje a jej dopady sa populisticky nafukujú. Na rozdiel od Maďarska, kde transakčnú daň platia aj bežní ľudia, na Slovensku sme transakčnú daň nastavili tak, aby sa nevzťahovala na bežných ľudí, dôchodcov, zamestnancov, samotných obcí, Vyšších územných celkov a neplatí sa z prevodov z platobných kariet nielen bežných ľudí, ale aj živnostníkov a podnikateľov,“ zdôraznil Kamenický.

Živnostníci a malé firmy s obratom do 100-tisíc eur majú podľa Kamenického vďaka Andrejovi Dankovi a vláde Roberta Fica jedny z najnižších daní v Európskej únii. „Je to však dekonsolidačné a aj na tieto výhody sme museli prijať iné konsolidačné opatrenia, aby sme to vedeli doručiť. Tak funguje ekonomika,“ vyhlásil minister. Doplnil, že sadzba transakčnej dane je 0,4 percenta, dokonca je zastropovaná na 40 eur, čo nie je suma, ktorá zruinuje podnikanie, tak ako sa to snaží prezentovať opozícia bažiaca po moci a ich podporné progresívne médiá. „Niektoré banky vzhľadom na nízku sumu dokonca sľubujú prebratie transakčnej dane za živnostníkov, v záujme získania nových klientov,“ dodal Kamenický

Keď sa predsedovi koaličnej SNS Andrejovi Dankovi nepodarí presadiť zrušenie transakčnej dane v koalícii, „napáli“ to do parlamentu, a je mu jedno, kto za to bude hlasovať. Vyhlásil to dnes v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 s tým, že uvíta každý hlas, aj z koalície, aj z opozície.

Daň podľa Danka musí skončiť k 31. decembru tohoto roku. „Aby sme nerozbili tohtoročný rozpočet,“ zdôraznil. Ako ďalej povedal, minister financií Ladislav Kamenický by mal prísť s novým prístupom k daňovej reforme. „My by sme sa mali baviť o reforme dane z príjmu právnických osôb, fyzických osôb. Mali by sme sa baviť aj o zvýhodnených odpisových skupinách,“ povedal šéf SNS s tým, že je potrebné hľadať cesty ako naštartovať ekonomiku.