Používanie CRM bolo kedysi skôr výsadou veľkých firiem a korporácií. S postupnou digitalizáciou a vývojom technológií sa však mnohé zmenilo. Podobne ako sa zmenil aj prístup k podnikaniu a biznisu, keďže mnohé úspešné firmy si zakladajú na hodnotných dátach. Čísla spred pandémie a po nej ukázali, že firmy, ktoré disponovali CRM systémom, boli pripravené zvládnuť aj náročnejšie výzvy. Z tejto situácie sa poučila azda každá firma, a čo tá vaša?



V praxi sa ukazuje, že akonáhle aj menšie firmy začnú rásť, potrebujú vhodný systém, aby si zaviedli poriadok v procesoch a zákazkách. V biznise navyše nie je nič dôležitejšie, než poznať svojich zákazníkov a ponúkať im riešenia na problémy, ktoré ich trápia. CRM (Customer Relationships Managegemet) slúži práve na správu vzťahov so zákazníkmi, no ponúka oveľa viac.

CRM pomáha rozvíjať vzťahy s vašimi zákazníkmi

Váš biznis rastie a zákazníci pribúdajú. Ako im dávate najavo, že sú pre vás dôležití a výnimoční? Čím viac zákazníkov máte, o to je dôležitejšie mať prehľad o ich potrebách, požiadavkách či vybavených objednávkach. Prostredníctvom CRM môžete každodenne zbierať a ukladať dôležité informácie o existujúcich i potenciálnych zákazníkoch, evidovať firemné zákazky, ba dokonca uzatvárať nové obchody.



„Azda neexistuje lepší nástroj, ktorým dnes firmy môžu získavať spätnú väzbu a pýtať sa zákazníkov, ako sú spokojní s ich produktmi a službami. Platí, že čím lepšie poznáte svojich zákazníkov, tým ste im bližšie. To však nie je všetko, čo CRM firmám ponúka,“ vysvetľuje Patrik Škulavík, produktový marketingový manažér systému FLOWii.

CRM by malo byť jednoduché na používanie

Bez ohľadu na to, koľko recenzií si prečítate o konkrétnom CRM systéme, vyskúšajte ho vopred a testujte spolu s kolegami. Ak uvažujete nad vhodným systémom alebo ho vyberáte do vašej firmy, jeho používanie by malo byť jednoduché pre všetkých. Moderný a jednoduchý crm systém tak môžete pokojne používať aj bez nutnosti náročnejších školení. Ak si chcete otestovať CRM s FLOWii, stačí si vytvoriť konto online a na 30 dní ho môžete skúšať zadarmo.

Zdroj: FLOWii Ilustračné foto

Predtým, než CRM začnete naplno využívať, zaveďte vo firme spoločné pravidlá. Je dôležité, aby ste informácie zadávali do systému jednotne a zaviedli prístupové práva. Ak dáta zadávate správne, vaše CRM bude disponovať všetkými potrebnými informáciami o vašich zákazníkoch, či poslednej komunikácii s nimi alebo s obchodnými partnermi. Dokonca vám vygeneruje všetky doterajšie aktivity, ktoré vám poslúžia pre ďalšie obchodné príležitosti.

Získajte prehľad o obchode v podobe dát a prehľadných grafov

„CRM umožňuje identifikovať perspektívu predaja, naviesť zákazníkov na nové produkty alebo služby a v neposlednom rade monitorovať platby faktúr. Výberom správneho CRM softvéru môžete výrazne zlepšiť spoluprácu a produktivitu vášho tímu, zvýšiť predaj a spokojnosť zákazníkov. Marketingové oddelenia a oddelenia zákazníckych služieb môžu vďaka CRM vylepšiť jednotlivé ponuky pre zákazníkov a analyzovať ich reálne potreby. Firmám vždy odporúčam, aby hľadali taký softvér, ktorý im kedykoľvek umožní export dôležitých dát pre hlbšiu analytiku. Všetky údaje, ktoré firmy do CRM od FLOWii vložia, sa im vrátia v podobe prehľadných grafov. Manažéri tak majú k dispozícii prehľad o aktivite obchodníkov a vývoji predaja na pár klikov,“ dodáva Patrik Škulavík.



CRM vám takisto pomáha koordinovať činnosti medzi jednotlivými oddeleniami vo firme. V závislosti od softvéru, ktorý si vyberiete, si môžete prispôsobiť nastavenia a merať predajné ciele, odosielať a sledovať e-mailové marketingové kampane alebo vyhodnocovať názory ľudí na sociálnych sieťach. CRM môžete dokonca integrovať s kalendárom, vlastnou firemnou stránkou alebo s vaším e-shopom. CRM od FLOWii takto napríklad ponúka aj hromadný e-mailing, online fakturáciu či možnosť využívania firemného chatu.

Zdroj: FLOWii Ilustračné foto

Vyberáte CRM? Predtým si vo firme zanalyzujte, čo potrebujete a testujte

Predtým, než sa pustíte do výberu vhodného systému, si zanalyzujte, aké požiadavky máte na CRM. Čo by mal spĺňať a ako by vám mal vo firme pomôcť? Ideálne je, ak ich spíšete dodávateľovi systému, či ich dokáže naplniť. Následne dôkladne zanalyzujte jeho funkcie. Prezrite si pozorne svoje obchodné procesy, prediskutujte so zamestnancami, čo potrebujú pre zlepšenie svojej práce a porovnajte vaše požiadavky s ponukou.



Vaši zamestnanci budú používať informačný systém každý deň. Nie každý je naklonený zmenám a niektorí ho spočiatku môžu vnímať ako prekážku. Začleňte vašich ľudí do procesu. Zistite od nich, ako si značia pracovné úlohy, ako pracujú s e-mailom alebo aký kalendár používajú. Čo im v práci nefunguje a čo by im naopak pomohlo? Aké nástroje používajú v rámci každodenných pracovných úloh? CRM softvér by mal byť intuitívny, inak voči nemu budú mať ľudia výhrady. Koľko kliknutí potrebujete na vykonanie konkrétnej základnej úlohy? Ak sa zaseknete pri testovaní alebo trénovaní niektorého z kolegov, venujte tomu pozornosť.

FLOWii je prepojené so Shoptetom i WooComerce

Ak už máte vytipovaný CRM systém, zamyslite sa, či potrebujete všetky funkcie. Implementácia a zaškolenie do systému tiež zaberú nejaký čas vašich zamestnancov a spočiatku môžu mať vplyv na váš rozpočet. Koľko vás bude stáť integrácia s aplikáciami a systémami, ktoré aktuálne používate? Je CRM prepojené s účtovným softvérom alebo e-shopom? Je možné, že budete chcieť integrovať cloudové úložisko (Google Drive, Microsoft OneDrive) do CRM systému. Alebo budete chcieť pripojiť svoj e-mailový účet a možno aj svoj kalendár.



„Okrem toho, že FLOWii funguje v cloude, jeho ďalšou výhodou je, že sme ho prepojili s e-shopovou platformou Shoptet a WooCommerce. Na svoje si teda môžu prísť aj mnohé malé či stredne veľké e-shopy a následne CRM prepojiť s ďalšími riešeniami od FLOWii ako je napríklad skladová evidencia,“ hovorí Patrik Škulavík.

Zdroj: FLOWii Ilustračné foto

Aká je výhoda CRM v cloude?

CRM v cloude má veľa výhod. Vďaka tomu, že je online, dosiahnete rýchlejšie zavedenie a využívanie systému vo firme. „Navyše sa firma nemusí starať o správu softvéru na svojich vlastných serveroch, čo je neraz finančne nákladné,“ konštatuje Patrik Škulavík. Jeho výhodou však je, že máte dáta k dispozícii odkiaľkoľvek. Stačí mať iba pripojenie na internet. Informácie v systéme môžete aktualizovať počas pracovnej porady, zo služobnej cesty alebo aj v prípade práce na diaľku či počas obchodného stretnutia.



Jednoduchý CRM systém nenájdete za niekoľko dní. Každá oblasť podnikania má iné špecifické potreby. Práve preto by ste mali prehodnotiť aktuálne a budúce potreby firmy a vyskúšať si niekoľko CRM systémov. Firmy si napokon vyberajú ten, ktorý vyhovuje veľkosťou, investíciou a rozsahom či potrebami tímu.



Overte si tiež, či máte k dispozícii zákaznícku podporu. FLOWii vám ju ponúka telefonicky i emailom. Navyše zákazníkom prináša pravidelné novinky a inšpirácie v rámci svojho blogu a školiace videá na YouTube.