Ceny čokolády, ktoré sa už dlhší čas zvyšujú, by podľa analytikov mohli pokračovať v raste. Pre ich ďalší vývoj bude kľúčová úroda kakaa v západnej Afrike. V uplynulom roku sa ceny kakaa zvýšili takmer o polovicu pre obavy, že nepriaznivé počasie a choroby rastlín zasiahnu produkciu v Pobreží Slonoviny a v Ghane. Tieto dve krajiny sa na celosvetových dodávkach kakaa podieľajú zhruba dvoma tretinami.

Analytici sa obávajú, že bude pretrvávať globálny nedostatok kakaa. Vysoká inflácia v oblasti čokoládových výrobkov by tak mohla pokračovať, hoci širšie inflačné tlaky v potravinárskom sektore poľavujú. Poprední výrobcovia čokolád, napríklad firmy Hershey a Lindt & Sprüngli, už varovali, že možno budú nútení prikročiť k ďalšiemu zvýšeniu cien.

„Súčasná situácia vyzerá dosť hrozivo, ak nenastane dramatické zlepšenie výhľadu," uviedol analytik Darren Stetzel zo spoločnosti StoneX. „Ďalšie zvyšovanie cien by mohlo mať negatívny dopad na spotrebu," dodal.

Ceny termínovaných kontraktov na kakao na komoditnej burze v New Yorku sa v polovici septembra vyšplhali na 12-ročné maximá. Odvtedy síce mierne klesli, ich ďalší vývoj však bude závisieť od výsledku zberu úrody, ktorý sa teraz začína v Ghane a v Pobreží Slonoviny. Zdroje oboznámené so situáciou v júli podľa agentúry Bloomberg uviedli, že Pobrežie Slonoviny v hlavnej sezóne, ktorá trvá od októbra do marca, očakáva pokles produkcie kakaa takmer o pätinu.

Analytici zo spoločnosti Rabobank a Marex predpokladajú, že produkcia kakaa v nadchádzajúcej sezóne klesne v celej západnej Afrike. Spoločnosť Marex odhaduje, že na svetovom trhu bude chýbať 279-tisíc ton kakaa, čo je výrazne viac ako v predchádzajúcich dvoch sezónach.

Napätá situácia na trhu s kakaom sa odráža naprieč dodávateľským reťazcom. Závody na spracovanie kakaových bôbov po celom svete znižujú tempo výroby produktov využívaných v cukrovinkách, píše Bloomberg. Podľa firmy Cargill, ktorá obchoduje s poľnohospodárskymi komoditami, začínajú vysoké ceny podkopávať dopyt.