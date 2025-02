Čo okrem počtu izieb treba zohľadniť pri správnom výbere výkonu klimatizácie?

Pri výbere vhodného modelu klimatizácie do domácnosti je vo väčšine prípadov hlavným kritériom výkon zariadenia. „Väčšina zákazníkov ho však zvykne posudzovať na základe hesla „čím väčší výkon, tým lepšia klimatizácia. Táto úvaha nie je celkom správna,“ vysvetľuje odborník na klimatizácie zo spoločnosti ZSE.

Od výkonu klimatizácie každopádne závisí efektivita a úspornosť následnej prevádzky zariadenia. Na výkon klimatizačnej jednotky vplýva mnoho činiteľov, ktoré netreba podceňovať. Napríklad počet okien v miestnosti, ktorú potrebujete vychladiť alebo aj to, či chcete chladiť len jednu alebo viac miestností naraz. Prečítajte si preto rady od odborníkov, ktoré vám pomôžu určiť, aký výkon klimatizácie potrebujete pre vašu domácnosť.

Počet izieb je určujúci faktor

Ešte predtým, ako začnete uvažovať o tom, aké inteligentné funkcie klimatizácie si vyberiete a či neuprednostníte dizajnový model pred bielou klasikou, zamyslite sa nad tou najdôležitejšou vecou. Koľko miestností vo vašej domácnosti potrebujete vychladiť? Od odpovede na túto otázku sa bude odvíjať aj výber konkrétneho modelu.

Na vychladenie obývačky v panelákovom byte bežne postačí monosplit s výkonom 2,5 kW. Ak však potrebujete vychladiť v byte viac miestností alebo hľadáte klimatizáciu do rodinného domu, ktorý má dve poschodia, v hre môže byť aj multisplitová klíma do bytu alebo domu.

Odborníci zo ZSE pripravili praktickú tabuľku, podľa ktorej si môžete vybrať typ klimatizácie v závislosti od toho, aký priestor potrebujete ochladiť.

Výber konkrétneho modelu je potom už len na vašich osobných preferenciách. „Pri výbere konkrétneho modelu klimatizácie sa zamyslite nad tým, čo od nej očakávate. To znamená, či vám postačia základné nastavenia, ako sú chladenie, kúrenie, odvlhčovanie alebo máte radi sofistikovanejšie zariadenia s prémiovými funkciami,“ upresňuje voľbu doplnkových funkcií odborník zo ZSE.

Odborná rada je nad zlato

Napriek tomu, že na internete nájdete informácie i podrobné návody, ako si vypočítať správny výkon klimatizácie, vždy sa radšej poraďte s odborníkom. Tabuľky, ktoré nájdete vám môžu slúžiť ako približný odhad. Odborník však po obhliadke priestoru zváži všetky parametre a podľa nich navrhne optimálny model klimatizácie, ktorý bude zodpovedať vašim potrebám.

„Nemusíte mať obavy, ak by ste výkon klimatizácie neodhadli úplne presne. Náš technik na obhliadke vášho bytu podrobnejšie vypracuje tepelný zisk danej miestnosti a v prípade, ak by ste potrebovali vyšší alebo nižší výkon klimatizácie, je možné to dodatočne upraviť,“ vysvetľuje odborník zo ZSE.

Výkon klimatizácie by mal zodpovedať priestoru, do ktorého chcete jednotku umiestniť. Ak je výkon naddimenzovaný, klimatizácia sa bude uvádzať do prevádzky len na krátku dobu a priestor sa vychladí príliš rýchlo. Ak je však výkon nedostatočný, klimatizácia bude v prevádzke nepretržite, a napriek tomu sa priestor nevychladí dostatočne.

Výkon klímy ovplyvňujú aj tieto faktory

Veľkosť miestnosti nie je jediným faktorom pri výbere správneho výkonu klimatizácie. Je potrebné zohľadniť napríklad orientáciu miestnosti vzhľadom k svetovým stranám či veľkosť okien. Obývacia izba, ktorá je síce menšej rozlohy, no okná má orientované na juhozápad, bude potrebovať pravdepodobnejšie výkonnejšiu klimatizáciu ako rovnako veľká detská izba orientovaná na sever.

„Potrebný výkon klimatizácie sa určuje aj na základe tepelných ziskov, závislých predovšetkým od orientácie a veľkosti miestnosti, tiež od plochy a typu okien, ich tienenia, počtu osôb v priestore a množstva spotrebičov, ktoré vyžarujú teplo. Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov realizujú projektanti,“ uvádzajú vo svojej publikácii odborníci zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Dôležité pri výbere výkonu klimatizácie je i zateplenie bytového domu, počet osôb žijúcich v jednej domácnosti a napríklad i elektrické spotrebiče, ktoré v danej miestnosti pravidelne využívate. Každý z týchto parametrov je pre návrh správneho výkonu klimatizácie veľmi dôležitý.



Ak nebudú zohľadnené správne, môže to znížiť funkciu klimatizačnej jednotky a zároveň navýšiť prevádzkové náklady. Nesprávnym nadimenzovaním výkonu klimatizácie sa navyše výrazne skracuje životnosť celého zariadenia a prevádzkové a servisné náklady sa zvyšujú.

„Chladiaci výkon do štandardnej miestnosti v byte, bez extrémnych tepelných príspevkov, ako sú veľké nezatienené okná na juhozápad alebo vysoká koncentrácia osôb a technológií, orientačne odhadnete podľa našej tabuľky uvedenej vyššie. Pri akomkoľvek ďalšom tepelnom zaťažení priestoru prirátajte 10 W na meter kubický,“ vysvetľuje odborník zo ZSE.

Plus desať wattov pripočítajte k chladiacemu výkonu napríklad pri nedostatočnej izolácii priestoru, veľkých okenných plochách, chýbajúcom zatienení alebo oknách orientovaných na juh. Dokonca aj vtedy, ak v domácnosti žijú viac ako tri osoby.

Stále platí najmä to, že najlepšou voľbou pri rozhodovaní o výkone klimatizácie je poradiť sa s kvalifikovaným odborníkom. Ten vás dokáže upozorniť na maličkosti, ktoré by ste mohli prehliadnuť. Klimatizáciu bez zbytočných starostí môžete mať vďaka ZSE a to od prvotnej obhliadky až po pravidelnú ročnú servisnú prehliadku.