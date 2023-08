Čínsky jüan nemá žiadnu šancu zosadiť americký dolár z trónu, aj keď snahy o dedolarizáciu tu sú. Vyplýva to z vyjadrenia Skylar Montgomery Koningovej z konzultačnej spoločnosti TS Lombard. Načrtla, prečo Čína chce, aby jüan alebo skupina iných mien prerušili dominanciu dolára. „Status rezervy dolára je privilégium, ktoré dáva USA významný politický, ekonomický a trhový vplyv,“ povedala podľa Insideru, pričom dodala, že výhoda Spojených štátov ťažiť zo statusu rezervnej meny je pre ostatné krajiny bolestivé.



Sila dolára poškodzuje najmä rozvíjajúce sa trhy, poznamenala odborníčka. Pretože väčšina obchodov uskutočňovaných na rozvíjajúcich sa trhoch prebieha v dolároch a akékoľvek zhodnotenie dolára znamená, že ostatné krajiny platia vyššie dovozné ceny.

Silný americký dolár spôsobuje aj výkyvy cien energií a dáva vláde USA páku využívať ho ako politickú zbraň. To sa týka aj prípadu, keď Západ zmrazil ruské menové rezervy po invázii Moskvy na Ukrajinu. „Toto používanie dolára ako zbrane je jedným z dôvodov, prečo Rusko, Čína a ďalšie krajiny BRICS súperia o alternatívu k doláru,“ povedala S. Montgomery Koningová.



Dedolarizácia stále prebieha, ale len veľmi pomalým tempom. Jej najjasnejším znakom je podiel dolára na globálnych menových rezervách, ktorý klesol zo 72 percent v roku 2000 na súčasných 59 percent. „Pokles o menej ako jedno percento ročne je extrémne pomalý a dolár stále tvorí väčšinu menových rezerv,“ poznamenala odborníčka z TS Lombard. „Profitujú z toho euro, britská libra, kanadský dolár, čínsky jüan a austrálsky dolár, a to pomerne rovnomerne,“ priblížila.

Dôvodom sú menové rezervy

Ide však takisto o jeden z hlavných dôvodov, prečo bude americký dolár aj naďalej na vrchole a nenahradí ho jüan, ani žiadna iná alternatíva. Ani jedna mena totiž nemá dostatočnú silu, čo vyplýva z údajov o menových rezervách. Podiel eura na rezervách je 19,7 percenta, zatiaľ čo jüan má len 2,6 percenta.



Uzavretý kapitálový účet, neochota či neschopnosť dosiahnuť deficit bežného účtu, nepredvídateľné vládne intervencie a riadená mena, to sú podľa S. Montgomery Koningovej dôvody, prečo má jüan na medzinárodnej úrovni svoje limity.



Aj kolektívna mena z krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika) čelí mnohým protivetrom, takže nie je schopná odobrať vplyv doláru. Ekonomický rast týchto krajín nedosahuje potrebné výsledky; navyše, Čína a India majú protichodné strategické záujmy.



Na pozadí uvedeného vystupujú do popredia výhody dolára. „Krajina so statusom rezervnej meny musí byť ochotná prevádzkovať veľké a trvalé deficity bežného účtu, aby zvyšku sveta zabezpečila svoje menové potreby. Navyše, Spojené štáty majú silné sieťové efekty, rozvinuté kapitálové trhy, silného veriteľa na úrovni poslednej inštancie a sú zvyšku sveta schopné poskytovať dostatok finančných služieb. Túto úlohu môžu v súčasnosti zohrávať iba USA,“ uviedol Dario Perkins z TS Lombard.