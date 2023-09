Čínsky developer Country Garden získal súhlas veriteľov na predĺženie lehoty splátok dlhopisov, čím sa tesne vyhol platobnej neschopnosti. To znamená veľké uľahčenie pre problémovú firmu ako aj pre celý čínsky realitný sektor, ktorý sa nachádza v kríze.

Predĺženie splatnosti

Country Garden sa v hlasovaní, ktoré sa skončilo v piatok večer, získala súhlas veriteľov na predĺženie splatnosti pevninských (onshore) dlhopisov v hodnote 3,9 miliardy jüanov (495,7 milióna eur).

V piatkovom hlasovaní 56,08 percenta zúčastnených veriteľov Country Garden schválilo predĺženie splatnosti, 43,64 percenta bolo proti a 0,28 percenta sa zdržalo hlasovania, vyplýva z oficiálneho dokumentu, ktorý bol poskytnutý držiteľom dlhopisov. Firma teraz môže tieto dlhopisy uhradiť v splátkach počas troch rokov namiesto toho, aby tieto záväzky splnila do soboty.

Ak by veritelia hlasovali proti predĺženiu splatnosti, hrozilo, že sa Country Garden stane najväčším čínskym developerom, ktorý sa dostal do platobnej neschopnosti od roku 2021, keď sa do nej dostala konkurenčná spoločnosť Evergrande.

Dobrá správa pre trh

Firma, ktorá je najväčším čínskym súkromným developerom, sa tak vyhla platobnej neschopnosti a získala čas na finančné zotavenie. To je dobrá správa pre finančné trhy a čínsku vládu, ktorá oznámila celý rad opatrení na podporu sektora nehnuteľností.

Realitný sektor, na ktorý pripadá v Číne približne štvrtina ekonomiky, od roku 2021 sužuje v jedna kríza za druhou. Spustili ich vládne opatrenia, ktoré chceli spomaliť stavebný boom, keďže developeri sa nadmerne zadlžovali.

Moody's vo štvrtok zhoršila hodnotenie úverovej bonity Country Garden na najnižšiu možnú známku pred samotnou platobnou neschopnosťou. Agentúra znížila rating Country Garden na Ca z Caa1. Aktuálna ratingová známka je hlboko v špekulatívnom pásme a signalizuje, že firma sa zrejme blíži alebo už nachádza v platobnej neschopnosti. Výhľad ratingu je, navyše, negatívny.

„Zníženie ratingu a jeho negatívny výhľad odrážajú obmedzenú likviditu Country Garden a zvýšené riziko platobnej neschopnosti, ako aj zrejme slabé vyhliadky držiteľov dlhopisov na úhradu svojich pohľadávok,“ uviedol viceprezident Moody's Kaven Tsang.

Moody's predpokladá, že realitný gigant „nemá dostatočné interné zdroje hotovosti“ na uhradenie zahraničných dlhopisov, ktorých splatnosť sa blíži.

Obrovské dlhy spoločnosti

Odhaduje sa, že dlh Country Garden na konci roka 2022 predstavoval 1,43 bilióna jüanov. Firma tento týždeň uviedla, že za prvých 6 mesiacov 2023 zaznamenala stratu 48,9 miliardy jüanov.

Firma v auguste nedokázala uhradiť platby kupónov dvoch dlhopisov. Dodatočná lehota, alebo inak povedané takzvané 30-dňové tolerančné obdobie, na splatenie úrokov v hodnote 22,5 milióna dolárov, sa skončí v utorok. Ak ich neuhradí, zrejme sa dostane do platobnej neschopnosti.