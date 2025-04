Čínska kontrola vývozu troch kovov vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pri výrobe čipov a v zbrojárskom priemysle, drží celosvetové dodávky na historickom minime. A to napriek tomu, že ceny sú vysoké.

Čína je celosvetovo najväčším producentom antimónu, gália a germánia, ktoré sú kľúčové v oblasti produkcie zelených energií, pri výrobe čipov a v oblasti zbrojárskej techniky. Od roku 2023 však Peking postupne tieto kovy zaraďoval na svoj zoznam kontroly vývozu, pričom v prípade USA dodávky v decembri minulého roka úplne zastavil.

Ak je produkt na zozname, exportéri musia požiadať o vývoznú licenciu. Nastupuje nepriehľadný proces, ktorým si Peking zabezpečuje dominanciu nad ťažbou a spracovaním kľúčových materiálov.

Najnovšie údaje zverejnené v nedeľu (20. 4.) tento trend potvrdili. Od zavedenia kontrol sa export prepadol a niektorí dovozcovia, najmä v Európe, sa dostali úplne mimo dodávateľského reťazca. Podľa údajov čínskej colnej správy klesol export antimónu v prvom štvrťroku tohto roka medziročne o 57 percent, v prípade germánia pokles dosiahol 39 percent.

Čo sa týka gália, export sa za prvý kvartál medziročne zvýšil, súčasný trend však výrazne zaostáva za rokom 2022, čo bol posledný rok, v ktorom ešte k žiadnemu obmedzeniu vývozu kovov vzácnych zemín nedošlo. Navyše, za samotný marec vývoz gália klesol na najnižšiu úroveň od októbra 2023.

V prípade európskych krajín Čína po päťmesačnej prestávke v marci obnovila vývoz antimónu do Belgicka a Nemecka, export bol však hlboko pod tradičným objemom vývozu do týchto krajín. Navyše Holandsko, v minulých rokoch významný dovozca antimónu, nedostalo dodávky z Číny od septembra minulého roka.

Vývoj okolo exportu antimónu, gália a germánia vyvoláva otázky, koľko exportných licencií schváli Peking v prípade ďalších siedmich kovov vzácnych zemín, ktoré zaradil na zoznam tento mesiac. Začiatkom apríla zaviedol Peking kontrolu vývozu pre samárium, gadolínium, terbium, dysprózium, lutécium, skandium a ytrium.

Okrem počtu je tiež otázne, ako rýchlo ich bude schvaľovať. Vývozcovia uviedli, že počítajú s mesiacmi, než licencie dostanú. Ešte horšie to vidia v prípade úsilia o vývoz do USA. Do Spojených štátov nevyviezla Čína antimón od septembra 2024 a už v roku 2023 prestala dodávať na americký trh gálium a germánium.

Obmedzenie exportu z Číny spôsobilo, že zahraniční odberatelia majú problém nájsť adekvátne náhradné zdroje. To viedlo k zvýšeniu cien surovín, čo následne podporilo ceny v Číne. Napríklad, čínska spotová cena antimónu vzrástla od začiatku tohto roka o takmer dve tretiny a 18. apríla dosiahla rekordných 230 000 jüanov (27 744 eur) za tonu.