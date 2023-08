Čína plánovala zaviesť od utorka kontroly vývozu kľúčových kovov gália a germánia. Minulý mesiac to oznámilo ministerstvo obchodu v Pekingu. Kontroly sú zamerané na ochranu národnej bezpečnosti, uviedlo vtedy ministerstvo.

Európska komisia však tvrdí, že tieto obmedzenia nesúvisia s bezpečnosťou. Podľa hovorkyne Komisie sú oba kovy veľmi dôležité pre tzv. zelenú a priemyselnú digitálnu transformáciu európskeho bloku.

Európska únie zaradila gálium a germánium na zoznam 34 kriticky dôležitých surovín a materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre sektory, ako napríklad výroba mikročipov či produktov potrebných na výrobu obnoviteľne energie a ekologickú dopravu.

Čína je hlavným producentom gália a germánia. Oznámenie o obmedzení ich vývozu vnímali pozorovatelia ako varovanie pre USA, ktoré obmedzili export moderných mikročipov do Číny. Aj holandská vláda koncom júna uviedla, že obmedzuje vývoz špičkových strojov používaných pri výrobe mikročipov do Číny. Odôvodnila to národnou bezpečnosťou, keďže existujú obavy, že Peking ich využíva na vojenské účely. Rozhodnutie prišlo v reakcii na tlak zo strany USA. Teraz sa uvidí sa, či čínske úrady skutočne zablokujú vývoz týchto kovov.

Keď Peking minulý mesiac zverejnil svoje plány, Komisia uviedla, že preskúma, či nie sú v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).