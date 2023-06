Nadväzovanie nezáväznej konverzácie s niekým, koho ste len pár minút dozadu spoznali, môže znieť ako hrozný nápad. Zdravý rozum nám hovorí, že ostatných potrebujeme presvedčiť o tom, akí sme inteligentní. Väčšinou sa preto snažíme počas konverzácie nenápadne spomenúť, kde sme študovali či kde pracujeme.

Z viacerých štúdií ale vyplynulo, že je to úplne tá najhoršia možná taktika, píše v článku pre CNBC autorka Joanne Lipmanová. Tá sa pri písaní knihy NEXT! The Power of Reinvention in Life and Work rozprávala s viacerými psychológmi, ale aj s ľuďmi, ktorí museli počas rozvíjania svojej úspešnej kariéry nadviazať mnoho nových kontaktov. Autorka dospela k záveru, že najmúdrejšie budete na druhých pôsobiť práve vtedy, keď si od nich vypýtate radu.

Rada nad zlato

Vedci z Harvardovej a Whartonovej univerzity v rámci niekoľkých štúdií požiadali študentov, aby vo dvojiciach vyriešili hlavolam. Niektorých pri tom hodnotili na základe presnosti ich odpovedi, tých druhých zas na základe dojmu, ktorý na svojho partnera urobili.

Študenti dostali tri možnosti:

Povedať: „Vieš mi poradiť?“

Povedať: „Dúfam, že si to zvládol.“

Nepovedať vôbec nič.

Študenti, ktorých vedci hodnotili na základe presnosti, sa so svojimi partnermi bez ostychu radili. Tí, ktorých hodnotili na základe dobrého dojmu, sa tejto taktike vyhýbali. Báli sa, že budú pôsobiť nekompetentne.

To málo študentov, ktorí o radu požiadali, však na svojich partnerov pôsobilo oveľa inteligentnejšie. Premýšľali o nich totiž nejak takto: „Ja sám som múdry, a preto bolo od môjho partnera múdre, že si odo mňa pýtal radu.“

Ako si správne pýtať radu?

1. Veľa sa pýtajte

Z ďalšej štúdie Harvardu vyplynulo, že ľuďom sú viac sympatickí tí, ktorí kladú veľa otázok. Kľúčové je pýtať sa otázky, ktoré nadväzujú na to, čo tá druhá osoba práve povedala. Ukážete jej tým, že ju naozaj počúvate.

2. Zbavte sa strachu

Jednou z najväčších prekážok pri nadväzovaní nových kontaktov je strach, ktorý nám bráni urobiť prvý krok. Podľa vedcov je neopodstatnený. Manažéri firiem museli v rámci jedného výskumu kontaktovať osobu, s ktorou sa dlho nerozprávali, a požiadať ju o radu. Vo väčšine z nich táto úloha vyvolala pocity úzkosti a strachu.

Manažéri po skončení pokusu uviedli, že dostali skvelé rady. Pre 90 percent z nich bola táto skúsenosť dokonca príjemná a zábavná.

3. Pamätajte, váš nový známy nie je hneď váš najlepší kamarát

Lipmanová radí v tejto situácii klásť konkrétne a stručné otázky. Berte ohľad na čas druhých a neprekračujte stanovené hranice. Cieľom skvelého prvého dojmu je uistiť sa, že dostanete ďalšiu šancu ho vylepšiť.

Keď spoznáte niekoho nového, nežiadajte ho hneď, aby bol vaším mentorom. Neposielajte mu ani váš podnikateľský plán a už vôbec ho nežiadajte o podrobnú spätnú väzbu.