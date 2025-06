Gazprom zvýšil v máji dodávky plynu do Európy cez turecký podmorský plynovod TurkStream.

Export dosiahol v máji okolo 46 miliónov kubických metrov denne. V porovnaní s aprílom to predstavuje rast o 10,3 percenta. V máji minulého roka vývoz dosiahol 47,2 milióna kubických metrov denne.

Po skončení platnosti zmluvy o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu medzi Moskvou a Kyjevom zostal TurkStream jediným plynovodom na prepravu ruskej komodity do Európy. Kyjev sa totiž rozhodol, že už kontrakt nepredĺži.

Za prvých päť mesiacov tohto roka dodala Moskva do Európy cez TurkStream približne 7,2 miliardy kubických metrov plynu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tak objem zvýšil, keďže za prvých päť mesiacov 2024 to bolo 6,6 miliardy kubických metrov.

Plynovod TurkStream má kapacitu 31,5 miliardy kubických metrov. Z toho 15,75 miliardy je určených pre potreby Turecka, zvyšok pre európsky trh.

Vychádzajúc zo skorších údajov Gazpromu a z výpočtov agentúry Reuters dodalo Rusko do Európy v roku 2022 rôznymi trasami takmer 64 miliárd kubických metrov plynu. V roku 2023 sa objem dodávok prepadol o takmer 56 percent na 28,3 miliardy kubických metrov, vlani sa však mierne zotavil na približne 32 miliárd. V období najväčšieho exportu, čo boli roky 2018 - 2019, dosiahli dodávky ruského plynu do Európy od 175 do 180 miliárd kubických metrov.