Český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) očakáva, že niektoré štáty EÚ podajú na únijný súd žalobu proti štátnej pomoci, ktorú chce štát poskytovať pri chystanej výstavbe nového jadrového bloku v Dukovanoch. Podľa neho by to však projekt nemalo ohroziť. Minister to dnes povedal na seminári k energetickej bezpečnosti. Štát sa zároveň podľa neho bude snažiť ďalej urýchľovať dukovanský tender, ponuky záujemcov o stavbu bloku chce vyhodnotiť do konca tohto roka.

Nový jadrový blok v Dukovanoch by podľa súčasných plánov mal byť hotový do roku 2036. Pološtátna energetická spoločnosť ČEZ, ktorá má projekt na starosti, v súčasnosti rokuje s uchádzačmi o stavbu o ich ponukách. Vlani na jeseň ich podali francúzska spoločnosť EDF, juhokórejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Detaily týchto ponúk ČEZ nezverejnil. Finálne ponuky by záujemcovia mali podať v polovici septembra.

J. Síkela v súvislosti s verejnou podporou pri stavbe v Dukovanoch pripomenul, že pokračuje proces jej notifikácie u Európskej komisie. Počíta však s tým, že sa to nezaobíde bez komplikácií. Niektoré štáty EÚ by podľa neho mohli na únijnom súde podať žalobu proti štátnej pomoci. Spomenul napríklad Rakúsko alebo Luxembursko, ktoré sú dlhodobými odporcami jadrovej energetiky.

Štátna podpora je v súlade

Podľa ministra by to však celý projekt ohroziť nemalo. Oprieť sa chce napríklad o rozhodnutie únijného súdu z novembra minulého roku, keď súd uznal, že štátna podpora stavby jadrovej elektrárne Paks II v Maďarsku je v súlade s právom EÚ. Súd prvého stupňa teda zamietol žalobu Rakúska. Česko sa vtedy postavilo na stranu EK, ktorá maďarskú štátnu pomoc notifikovala.

J. Síkela zároveň deklaroval snahu štátu v spolupráci s ČEZ o ďalšie urýchlenie tendra k stavbe bloku v Dukovanoch. Do konca tohto roka tak chce vyhodnotiť ponuky záujemcov o stavbu. V budúcom roku by potom podľa ministra mala byť doladená a podpísaná zmluva s víťazom.

Projekt by mal byť najväčšou investíciou Česka v novodobej histórii, podľa zástupcov vlády aj ČEZ má nový reaktor stáť asi 160 miliárd Kč (6,9 miliardy eur) v cenách z roku 2020. Presná cena bude známa až po ukončení súťaže.

Česko má šesť jadrových blokov v dvoch elektrárňach. Dva bloky, každý s výkonom približne 1000 megawattov (MW), sú v juhočeskom Temelíne. Štyri menšie bloky s výkonom 510 MW stoja v Dukovanoch na Třebíčsku.