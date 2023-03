Český miliardár Daniel Křetínský sa možno stane väčšinovým vlastníkom anglického futbalového klubu West Ham United. Aktuálne vlastní 27 percent akcií a podľa správ z Anglicka chystá nákup 25-percentného podielu po zosnulom Davidovi Goldovi. V takom prípade by Křetínský získal absolútnu kontrolu nad účastníkom Premier League. Upozornil na to český web iDnes.cz.

Do West Hamu United vstúpil Křetínský kúpou 27-percentného podielu spoločnosťou 1890s holdings a.s., ktorej menšinovým spoluvlastníkom je aj Patrik Tkáč prostredníctvom holdingovej spoločnosti J&T Capital Partners.

Miliardár je údajne pripravený zaplatiť cez 150 miliónov libier, čo je v prepočte približne takmer 170 miliónov eur. V takom prípade by mal v klube hlavné slovo ako vlastník 52-percentného balíka akcií. V súčasnosti má vo svojom portfóliu 38,8 percenta akcií David Sullivan.

Len nedávno mal pritom denník The Times informovať o tom, že o prevzatí aktuálne neuvažuje.

„Český miliardár chce počkať, či sa West Ham udrží v Premier League," cituje iDnes.cz z britského periodika. „Kladivárom" sa v súčnoati príliš nedarí a v tabuľke najvyššej anglickej futbalovej súťaže im so ziskom 23 bodov z 25 duelov patrí 16. priečka, iba dve miesta a jeden bod nad pásmom zostupu.

Podľa iDnes.cz má Křetínský opciu na kúpu akcií West Hamu, ktorá bola súčasťou dohody z jesene 2021. Jeden z najbohatších Čechov vo Veľkej Británii vlastní podiel v tamojšej pošte Royal Mail a je akcionárom reťazca supermarketov Sainsbury’s.

Od roku 2004 je takisto spoluvlastníkom českého futbalového klubu AC Sparta Praha. Ak by spoločnosť 1890s holdings a.s. získala kontrolu nad West Hamom united, musela by upraviť svoj podiel v Sparte Praha.

V opačnom prípade by totiž podľa pravidiel Európskej futbalovej únie (UEFA) mohol v pohárovej Európe štartovať iba jeden z klubov „pod krídlami" Křetínského.