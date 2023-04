Česká Národná ekonomická rada vlády (NERV) sa zhodla s vládou na nevyhnutnosti úpravy dôchodkového systému, ktorý je podľa nej neudržateľný. Povedal to koordinátor NERV David Havlíček. Úpravy dôchodkového systému, rovnako ako daňové zmeny, má česká vláda predstaviť najneskôr v máji.

Zvýšenie udržateľnosti dôchodkov

NERV predstavil návrhy na úpravy prvého a časti tretieho piliera dôchodkového systému. Podľa D. Havlíčka sa v drvivej väčšine zhodovali s tým, čo pripravuje vláda. „Cieľom je zvýšiť udržateľnosť dôchodkového systému, pretože včera už bolo neskoro. Sme na trajektórii toho, že na jedného dôchodcu bude pripadať jeden zamestnanec. Ten systém je v súčasnom nastavení neudržateľný a čím skôr do toho zasiahneme, tým vyššie dôchodky si budeme môcť v budúcnosti dovoliť,“ zdôraznil D. Havlíček.

Jednou z úprav, ktorú členovia NERV podľa D. Havlíčka podporili, je posunutie veku pre odchod do dôchodku podľa vývoja priemerného veku dožitia. „NERV podporuje, aby doba, ktorú človek strávi na dôchodku, bola fixná voči súčasnosti. Ak sa bude predlžovať doba dožitia, tak by človek mal v budúcnosti stráviť na dôchodku rovnaký čas ako teraz,“ vysvetlil. Ďalším opatrením by malo byť sprísnenie podmienok pre predčasný odchod do dôchodku tak, aby nevznikla motivácia pre jeho zbytočné nadužívanie.

Fungovanie NERV

Minister zdravotníctva Vlastimil Válek pripomenul, že vláda pracuje na zavedení kategorizácie náročnosti povolania, ktorá by mala následne zohľadňovať dôchodkový systém na určenie nároku na odchod do dôchodku. „Musíme sa snažiť o to, aby sa predlžovala doba dožitia v zdraví,“ podotkol minister. V tejto otázke sa však vláda podľa V. Válka s NERV nezhodla, rada by kategorizácia úplne vypustila.

Fungovanie NERV obnovila vláda vlani v máji. Rada má 19 členov, medzi ktorými sú ekonómovia a ďalší odborníci z rôznych oblastí. Úlohou NERV je podľa premiéra Petra Fialu navrhovať zásady a parametre reforiem verejných systémov, ktoré majú vplyv na verejné financie a ich transparentnosť. Ide napríklad o dôchodkový systém. Ako celok sa rada schádza raz do mesiaca, jednotlivo sa potom ešte stretávajú skupiny zamerané na jednotlivé témy.