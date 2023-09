Česko rýchlo zvyšuje zásoby zlata. Ich hodnota v trezoroch Českej národnej banky dosiahla v závere augusta takmer 32 miliárd korún (1,31 miliardy eur). To predstavuje nový rekord a zároveň dvojnásobok rezerv v porovnaní s objemom, ktorý ČNB držala ešte na začiatku tohto roka. Fyzicky tak v tomto roku pribudlo Česku takmer deväť ton zlata a podiel drahého kovu na celkových aktívach banky prekročil v závere prázdnin prvýkrát jedno percento.

Rozchádzajúce sa názory

„Zvyšovanie podielu zlata na devízových rezervách je správna cesta z dvoch dôvodov. Zlato na rozdiel od zahraničných mien v portfóliu nemá žiadneho emitenta a nehrozí pri ňom systematická devalvácia hodnoty. Po druhé, zlato má unikátne vlastnosti z hľadiska diverzifikácie portfólia, keď dokáže tlmiť kolísavosť cenných papierov, napríklad pri geopolitických udalostiach,“ tvrdí ekonóm J&T Banky Pavel Ryska.

Ekonóm spoločnosti Fichtner Tomáš Tyl má opačný názor. „Trend centrálnej banky na Západ orientovanej krajiny nedáva zmysel. V blízkosti historických maxím je skôr príležitosť sa zlata zbavovať, než ho nakupovať,“ povedal. Zlato má podľa neho väčší zmysel pre krajiny, ktoré sa snažia znížiť svoju závislosť od západných štátov. „Zlato neprináša žiadne výnosy, a tak jeho cenu ovplyvňujú iba ponuka a dopyt. Jeho cena je tak daná psychologickými faktormi a fascináciou niektorých ľudí touto komoditou a jej rozprávkovou aurou,“ pripomína dôvody držania zlata Tyl.

Súčasná hodnota zlata v ČNB je okrem razantného dokupovania aj výsledkom jeho tohtoročného zhodnotenia. Drahý kov totiž v tomto roku zdražel zhruba o päť percent. Za tradičné faktory rastu cien zlata sa považuje napätá geopolitická situácia či inflačné hrozby, pričom tento rok sa k slovu dostali obidva dôvody.

Navyšovanie množstva zlata

Guvernér ČNB Aleš Michl dlhodobo hovorí o cieli v podobe stovky ton zlata v majetku ČNB. Pri jeho súčasnej zásobe zhruba 21 ton by to znamenalo zvýšenie na päťnásobok terajšieho množstva.

„Neviem, aká bude cena zlata za rok či za dva, chcem ho pre diverzifikáciu. Zlato má nulovú koreláciu k akciám alebo indexu neistoty VIX, je dobré do veľkého dlhodobého portfólia,“ povedal Michl už v roku 2021. Sto ton zlata by v súčasnosti predstavovalo hodnotu zhruba 150 miliárd korún a približne päť percent všetkých aktív centrálnej banky.

Podiel zlata v aktívach ČNB je napriek tomu oproti okolitým krajinám relatívne malý, dodal Ryska. Ako povedal, „ani päťpercentný podiel by nebol príliš výrazný. Bolo by to stále podstatne menej, než koľko drží napríklad Poľsko či Maďarsko, kde sa pomer pohybuje zhruba od 10 do 14 percent“.