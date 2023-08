Česká firma Security Paper Mill (SPM) zvažuje žalobu proti slovenskému ministerstvu vnútra, dôvodom je spor o dodávke evidenčných tabuliek pre automobily, píše Denník E.

SPM zvíťazil v tendri so sumou 3,95 eura za tabuľku, a tak štát mohol ušetriť približne 3,5 milióna eur ročne. Ministerstvo však niekoľko týždňov po podpise zmluvy zadalo zákazku vlastnej firme Automobilové opravovne, avšak bez verejného obstarávania. Štátna firma vyrobí kus podľa zmluvy za 3,8 eura, ale reálne ich dodáva za 3,7 eura. Úspora štátu za rok sa zvýšila na 5 miliónov eur a ešpézetky tak ministerstvo vyriešilo in-house.

Česká SPM sa však bráni. Podľa nej ministerstvo porušilo zmluvu a vybralo aj drahšiu alternatívu. Ide o to, že SPM by išla s cenou za tabuľku ešte nižšie a kus by dokázala dodať aj za 3,4 eura. Ministerstvo na ponuku nikdy nereagovalo a zmluvu s SPM rozviazalo s tvrdením, že „súťažiaci vedeli o zámere štátu vyrábať tabuľky vlastnými kapacitami,” píše ekonomický web.

Ukončenie zmluvy bez udania dôvodu, pocit zo zavádzania zo strany ministerstva, rovnako aj spôsobená škoda viac ako 4 milióny eur či voľba drahšej alternatívy spôsobili, že česká firma zvažuje žalobu na súde.