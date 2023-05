Ceny ropy výrazne klesajú. Reagujú tak na správu, že Rusko nepočíta s ďalším znižovaním ťažby v rámci skupiny OPEC+. Severomorská ropa Brent okolo 16.00 h SELČ strácala zhruba 2,6 percenta a obchodovala sa za 76,3 dolára za barel. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala pokles o 2,9 percenta na 72,2 dolára za barel.

Skupina OPEC+ zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom. Minulý mesiac sa dohodla, že od mája do konca roka zníži ťažbu o 1,16 milióna barelov denne. O svojej ťažobnej politike bude skupina opäť rokovať 4. júna vo Viedni.

„Bude to prvé osobné stretnutie o šesť mesiacov,“ povedal denníku Izvestija ruský vicepremiér Alexander Novak. „Nemyslím si však, že prídu nejaké nové kroky,“ dodal. Vyjadril tiež nádej, že v lete sa dopyt po rope zvýši. V súčasnosti podľa neho tlačia ceny ropy nadol vysoké úrokové sadzby v Spojených štátoch a nečakane pomalé oživovanie čínskej ekonomiky.

Na ceny ropy má negatívny vplyv aj pretrvávajúca neistota okolo rozhovorov o zvýšení dlhového stropu v USA. Ak sa americkí politici na zvýšení dlhového stropu nedohodnú, môže sa americká vláda už začiatkom júna dostať do problémov pre nedostatok peňazí na pokrytie svojich výdavkov. To by mohlo tvrdo zasiahnuť americkú aj svetovú ekonomiku a podkopať dopyt po palivách.