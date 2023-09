Ropa v utorok zdražovala, ceny rástli štvrtý deň po sebe. Prispievala k tomu neistota týkajúca sa dodávok. Slabá ťažba z bridlíc v Spojených štátoch umocnila obavy z predĺženia obmedzenia produkcie zo strany Saudskej Arábie a Ruska. Okolo 17: 50 SELČ cena severomorskej ropy Brent vykazovala rast o jedno percento na 95,41 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI si v rovnakom čase pripisovala 1,5 percenta a predávala sa za 92,81 dolára za barel.

Ceny rastú už tri týždne po sebe. Oba druhy ropy dosiahli najvyššiu hodnotu od minulého roka. Sú tiež na ceste k najväčšiemu kvartálnemu rastu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v prvom štvrťroku minulého roka.

Saudská Arábia a Rusko tento mesiac predĺžili obmedzenia dodávok ropy na trh celkovo o 1,3 milióna barelov denne až do konca tohto roka. Podľa analytikov banky ANZ by obmedzenie mohlo vo štvrtom štvrťroku spôsobiť na trhu deficit dva milióny barelov denne a následné čerpanie zásob by mohlo vystaviť trh ďalším cenovým skokom v budúcom roku.

K obavám o dodávky ďalej prispieva skutočnosť, že ťažba ropy v USA z najvýznamnejších bridlicových oblastí v októbri zrejme klesne na 9,393 milióna barelov denne. Išlo by o najnižšiu hodnotu od mája 2023, uviedol v pondelkovej správe americký úrad pre energetické informácie EIA.