Ceny ropy sa v pondelok mierne znižujú. Severomorská ropa Brent sa drží nad hranicou 90 dolárov za barel, ktorú minulý týždeň prekonala prvýkrát za desať mesiacov.

Brent vykazoval pokles o zhruba štvrť percenta na 90,4 dolára za barel. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate strácala 0,4 percenta na 87,2 dolára za barel.

Minulý týždeň ceny ropy rástli po tom, ako Saudská Arábia a Rusko oznámili, že sa rozhodli predĺžiť dobrovoľné zníženie dodávok suroviny na trh celkovo o 1,3 milióna barelov denne až do konca tohto roka. Tento krok odsunul do úzadia pretrvávajúce obavy ohľadom vývoja čínskej ekonomiky. Dodávky ropy by navyše mohli narušiť búrky a záplavy v Líbyi.

V centre pozornosti investorov sú teraz údaje o augustovom vývoji spotrebiteľských cien v Spojených štátoch, ktoré v stredu zverejní americké ministerstvo práce. Investori dúfajú, že si vďaka nim budú môcť urobiť lepšiu predstavu o ďalšom vývoji úrokových sadzieb v USA.

Pozornosť sa upriamuje aj na štvrtkové rozhodnutie Európskej centrálnej banky o nastavení úrokových sadzieb v eurozóne.

Investori čakajú aj mesačné správy Medzinárodnej agentúry pre energetiku a Organizácie krajín vyvážajúcich ropu o vývoji situácie na ropnom trhu. Agentúra v auguste znížila odhad rastu dopytu po rope v budúcom roku pre slabé ekonomické podmienky, zatiaľ čo organizácia ponechala svoju prognózu bez zmeny.