Poľská centrálna banka by mohla do konca tohto roka začať so znižovaním úrokových sadzieb. Uviedol to poľský premiér Mateusz Morawiecki s tým, že podmienkou je, že sa neobjavia nové nečakané situácie.

„Dokým nedôjde k skutočne mimoriadnym udalostiam, ako je napríklad nová energetická kríza, potom sa inflácia bude ku koncu roka spomaľovať a je možné, že centrálna banka by mohla vo 4. kvartáli pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb,“ povedal Morawiecki.

Začiatkom tohto týždňa poľský štatistický úrad zverejnil, že spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v apríli medziročne o 14,7 percenta, zatiaľ čo v marci dosiahla inflácia 16,1 úercenta. Aprílový rast spotrebiteľských cien bol tak najslabší od mája minulého roka.

Následne Národná banka Poľska (NBP) oznámila, že spomalenie zaznamenala aj jadrová inflácia, prvýkrát za takmer dva roky. Naďalej sa však drží na dvojcifernej úrovni a blízko vyše 24-ročného maxima, ktoré zaznamenala v predchádzajúcom mesiaci.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla v apríli 12,2 percenta. V marci predstavovala viac než 24-ročné maximum 12,3 percenta. Bolo to prvé spomalenie jadrovej inflácie v Poľsku po 21 mesiacoch stabilného zrýchľovania rastu jadrových spotrebiteľských cien.

Pred dvomi týždňami NBP na svojom ostatnom zasadnutí opäť ponechala úrokové sadzby nezmenené, pričom referenčná úroková sadzba zotrvala na úrovni 6,75 %. Banka nemenila ani ďalšie sadzby, čo znamená, že na stabilnej úrovni zotrvali už ôsmy mesiac po sebe.