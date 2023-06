Zavedenie cenovej regulácie základných potravín by mohlo zhoršiť ich dostupnosť a spôsobiť zvýšenie cien potravín, ktorých cena nie je regulovaná. V reakcii na návrh novely zákona o cenách od poslancov za stranu Smer-SD, ktorý parlament v máji posunul do druhého čítania, na to upozorňuje Ministerstvo financií SR. Zníženie cien reguláciou by podľa rezortu mohlo viesť k nedostatku tovarov, pretože predávajúci by mali väčšiu motiváciu potraviny vyvážať do zahraničia a neuvádzať ich na slovenský trh.

Možné riziká cenovej regulácie

„Rovnako by predávajúci mohli z dôvodu zníženia cien regulovaných potravín zvýšiť ceny ostatných potravín, ktoré regulácii nepodliehajú. Návrh prináša aj riziko nákupnej turistiky, v prípade zníženia cien by bolo ziskové nakúpiť lacno potraviny na Slovensku a predať ich drahšie v zahraničí,“ tvrdí ministerstvo financií. Upozorňuje na to, že ministerstvo financií ako cenový orgán má už v súčasnosti kompetenciu ustanoviť rozsah regulácie cien, a to aj bez ustanovenia osobitnej povinnosti vo vzťahu k základným potravinám a zoznamu týchto potravín priamo v zákone o cenách, ako sa navrhuje.

Vláda v roku 2020 zrušila povinnosť viesť cenovú evidenciu vrátane kalkulácií nákladov a zisku pre predávajúcich, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia s cieľom znížiť administratívnu záťaž podnikateľom. „Znovuzavedenie tejto povinnosti by spôsobilo opätovnú administratívnu záťaž dotknutých podnikateľov,“ varuje rezort financií.

Obsah navrhovanej novely

Podľa návrhu novely zákona o cenách od poslancov NR SR za stranu Smer-SD by sa zaviedla povinnosť viesť evidenciu o cenách tovarov vrátane kalkulácií nákladov a zisku pre predávajúcich, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia. Legislatívny návrh tiež stanovuje povinnosť cenovému regulačnému orgánu určiť opatrenia na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja na vybraný okruh potravín na časovo obmedzené obdobie.