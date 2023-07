Warrenov Buffettov obľúbený indikátor trhu signalizuje, že akcie v Spojených štátoch sú predražené a hrozí im prudký pokles, píše Business Insider.

Buffettov indikátor v piatok dosiahol úroveň 171 percent. V roku 2001 investor v článku pre magazín Fortune naznačil, že akcie by mali byť spravodlivo ocenené na úrovni sto percent, pričom ich nákup na úrovni 70 alebo 80 percent by pravdepodobne dopadol dobre. Varoval však, že pri kúpe na úrovni okolo 200 percent by to bolo ako „zahrávať sa s ohňom“.

Svetoznámy investor a výkonný riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway označil svoj indikátor za „pravdepodobne najlepší jednotný ukazovateľ hodnoty v akúkoľvek danú chvíľu“. Zároveň upozornil, že keď indikátor počas bubliny dot-com raketovo vzrástol, malo ísť o „veľmi silný signál varovania“ pred blížiacim sa krachom.

Buffettovo meradlo berie do úvahy celkovú trhovú hodnotu všetkých aktívne obchodovaných akcií v Spojených štátoch (Index Willshire 5000), ktorú potom vydelí najnovším oficiálnym odhadom kvartálneho hrubého domáceho produktu. Investori ho používajú na porovnanie celkovej hodnoty burzového trhu s veľkosťou národnej ekonomiky.

Index Wilshire 5000 tento rok stúpol o 22 percent, čo v piatok zdvihlo jeho trhovú kapitalizáciu na 46,32 bilióna dolárov. Ide o najvyššiu úroveň od marca 2022. Predbežný odhad HDP za druhý štvrťrok od Bureau of Economic Analysis je na úrovní 26,84 bilióna dolárov, čo umiestňuje Buffettov indikátor na úroveň 171 percent.

Je dôležité zdôrazniť, že Buffettov ukazovateľ nie je bezchybný. Porovnáva totiž aktuálnu hodnotu burzy s minulým odhadom hospodárskeho výstupu. HDP okrem toho nezahŕňa zahraničné príjmy a trhová kapitalizácia amerických spoločností odráža hodnotu ich domácich aj zahraničných operácií.