Spoločnosť BMW Group posunula plánovanie svojich závodov do nových úrovní a vytvorila míľnik v digitalizácii automobilovej výroby. Viac ako dva roky pred oficiálnym spustením sériovej výroby už v budúcom závode Debrecín v Maďarsku prebieha výroba vozidiel – prinajmenšom virtuálne, keďže Debrecín je prvým závodom spoločnosti BMW Group, ktorý sa plánuje a overuje plne virtuálne. Prelomový a inovatívny koncept plánovania vznikol v spolupráci s partnerom NVIDIA. Budúci závod v Debrecíne sa má otvoriť v roku 2025. Výstavba sa práve začala a plánuje sa tu výroba ďalšej generácie plne elektrických modelov BMW Group s označením Neue Klasse.

Spoločnosť využíva digitálny prístup na overenie a optimalizáciu komplexných výrobných systémov v celej výrobnej sieti pomocou platformy NVIDIA Omniverse Enterprise na vytváranie a prevádzkovanie 3D priemyselných metaverzných aplikácií, na spustenie digitálnych simulácií dvojčiat v reálnom čase, na optimalizáciu rozloženia, robotiky a logistických systémov. Omniverse sa následne rozšíri do celej výrobnej siete automobilky BMW po celom svete.

Dôsledné virtuálne plánovanie vysoko komplexných procesov výroby vozidiel predstavuje ďalší dôležitý krok spoločnosti BMW Group v transformácii smerom k BMW iFACTORY. Koncept iFACTORY, ktorý sa prvýkrát predstavil začiatkom roka 2022, Nedeljković opísal ako „hlavný plán pre automobilovú výrobu zajtrajška“.

„Virtualizácia a umelá inteligencia zrýchľujú a zlepšujú naše plánovanie. S rôznymi systémami plánovania konsolidovanými v rámci digitálneho dvojčaťa môžu teraz naše tímy po celom svete spolupracovať v reálnom čase a robiť rozhodnutia rýchlejšie a na pevnejšom základe,“ vysvetlil Milan Nedeljković, člen predstavenstva zodpovedný za výrobu. „Vďaka tomu sme oveľa rýchlejší, efektívnejší a zároveň šetríme aj náklady.“

„Digitalizácia najrýchlejšie napreduje v automobilovom priemysle a automobilka BMW je lídrom v presadzovaní tejto vízie,“ povedal Jensen Huang, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti NVIDIA. „Naša kooperácia bude naďalej posúvať hranice virtuálnej integrácie pre ďalšiu generáciu inteligentných a prepojených závodov po celom svete.“

Virtuálne plánovanie uľahčuje globálnu spoluprácu – spúšťanie sa začína koncom marca

Platforma NVIDIA Omniverse uľahčuje spoluprácu medzi lokalitami a časovými pásmami a podporuje plánovanie a navrhovanie štruktúr, výrobných systémov a procesov na úplne novej technologickej úrovni. Funguje ako kokpit a ponúka rýchly a jednoduchý prístup do sveta digitálneho plánovania automobilky BMW.

Ďalší míľnik v BMW iFACTORY

Automobily NEUE KLASSE využijú úplne novú konštrukciu vozidla a ohlasujú zásadnú transformáciu výroby smerom k BMW iFACTORY. Celý proces sa spustil v roku 2020, keď sa naskenovali všetky závody na výrobu vozidiel a motorov spoločnosti BMW Group. Od novembra toho roku absolvovalo naskenovanie viac ako sedem miliónov štvorcových metrov vnútorných a 15 miliónov štvorcových metrov vonkajších výrobných priestorov. Následné úpravy možno integrovať do digitálneho sveta opätovným skenovaním, aby sa zabezpečilo, že dostupné údaje budú vždy aktuálne.



Medzitým pokračuje virtuálne plánovanie zhruba 1,4 km2 výrobnej haly pre vozidlá NEUE KLASSE v Debrecíne, kde je úspech virtuálneho spustenia výroby dôkazom vysokých štandardov, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom digitalizácie plánovacieho procesu. NVIDIA Omniverse umožňuje produkčným expertom využívať živé dáta interne aj s dodávateľmi pri detailnom plánovaní a optimalizácii procesov a jednotlivých systémov – bez problémov s kompatibilitou. Umožňuje jednoduché získavanie údajov o štruktúre a zariadení a ich spojenie s údajmi o strojoch a montážnych linkách.



V budúcnosti budú k dispozícii aj položky a čísla súčiastok pre výrobné materiály. A čo viac, možnosti rozloženia, napríklad pre roboty v pracovných bunkách alebo pre rôzne oblasti logistiky, možno vo fotorealistických simuláciách prehrať v reálnom čase a prispôsobiť ich podľa potreby. A s Omniverse sa akékoľvek úpravy vyhodnocujú, overujú a implementujú v reálnom čase. Platforma zároveň umožní dodávateľom zapojiť sa do rozhodovania a integruje osvedčené konštrukčné a plánovacie nástroje, ktoré automobilka BMW doteraz používa.



Postupom času budú všetky relevantné údaje o produktoch, procesoch, kvalite a nákladoch postupne dostupné v Omniverse, a to spolu s procesmi vývoja, plánovania a výroby. Platforma sa bude ďalej rozvíjať, pričom sa očakáva, že časom bude zahŕňať aj neviditeľné procesy, ako sú spotreba energie a zdrojov.

Omniverse zlepší aj digitálne operácie – kľúčovú fázu, ktorú už riešia tímy spoločností BMW Group a NVIDIA. V budúcnosti to v priebehu niekoľkých sekúnd umožní lokalizovať prevádzkové poruchy a zabrániť tak dlhším prestojom vo výrobe. Zároveň ide o dôležitý krok napríklad k integrácii a automatizácii virtuálneho uvádzania nových systémov do prevádzky a do nepretržitého procesu plánovania.