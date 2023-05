Európska únia a Spojené štáty by mali tlačiť odvetvie umelej inteligencie k rýchlemu zavedeniu dobrovoľného súboru pravidiel, ktorý by obmedzil riziká, kým budú pripravené zákony pre reguláciu tohto sektora.

Podľa agentúry Reuters to uviedla podpredsedníčka Európskej komisie Margrethe Vestagerová. Dobrovoľný súbor pravidiel by mal podľa nej vzniknúť do niekoľkých mesiacov.

Európska únia už pracuje na komplexnom systéme regulácie sektora umelej inteligencie. Ten by síce mohol byť prvý na svete, ešte však musí prejsť legislatívnym procesom. „V najlepšom prípade to vstúpi do platnosti o dva a pol až tri roky. To je zjavne príliš neskoro,“ uviedla Vestagerová pred zasadnutím euro-americkej Rady pre obchod a technológie vo Švédsku.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton už minulý týždeň uviedol, že EK bude spoločne s americkou technologickou spoločnosťou Alphabet pracovať na vytvorení dobrovoľnej dohody o pravidlách v oblasti umelej inteligencie.

Firma Alphabet je majiteľom internetového vyhľadávača Google a Breton sa minulý týždeň v Bruseli stretol s jej šéfom Sundarom Pichaiom. „So Sundarom sme sa zhodli, že si nemôžeme dovoliť čakať, kým začne regulácia AI skutočne platiť,“ uviedol eurokomisár po stretnutí.

Umelá inteligencia sa v poslednom čase dostala do centra pozornosti najmä vďaka chatovaciemu systému ChatGPT, ktorý vyvinula spoločnosť OpenAI podporovaná Microsoftom. Firma koncom vlaňajšieho novembra ChatGPT bezplatne sprístupnila verejnosti a systém si rýchlo získal popularitu. Zároveň však začali narastať obavy z negatívnych spoločenských dopadov takýchto systémov, napríklad z ich využívania na šírenie dezinformácií.