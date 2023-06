Európska únia podľa denníka Financial Times (FT) zvažuje, že členským štátom zakáže v sieťach piatej generácie (5G) využívať spoločnosti, ktoré sú považované za bezpečnostné riziko vrátane čínskej firmy Huawei. Úvahy sa objavujú v čase, keď v Bruseli rastú obavy, že niektoré vlády členských krajín v tejto otázke príliš otáľajú.

Len tretina krajín EÚ zakázala Huawei podieľať sa na budovaní kritických častí siete 5G, a to napriek odporúčaniam Bruselu vylúčiť rizikových dodávateľov z investícií do technológií. „Je to príliš málo. A tým ohrozuje kolektívnu bezpečnosť únie,“ myslí si eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

FT s odvolaním sa na činiteľov oboznámených s postojom EÚ tvrdí, že Brusel môže rozhodnúť o zákaze, ak členské krajiny, vrátane Nemecka, budú naďalej otáľať s prijatím príslušných opatrení. Zákaz by ani tak pravdepodobne neprišiel skôr ako na budúci rok.

Huawei je proti tejto možnosti. Žiadny súd podľa neho nikdy nezistil, že by sa dopustil krádeže duševného vlastníctva.

Obavy z krádeží duševného vlastníctva aj možnej špionáže v prospech Pekingu dáva najhlasnejšie najavo Washington, ktorý vyzýva svojich spojencov, aby firme Huawei zakázali prístup ku kritickej komunikačnej infraštruktúre.