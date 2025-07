Európska komisia pripravuje zásadnú reformu financovania rozpočtu EÚ, ktorá by mohla výrazne zasiahnuť rozpočty členských štátov. Jedným z navrhovaných opatrení je nový celoeurópsky odvod z tabakových výrobkov s názvom TEDOR (Tobacco Excise Duty as Own Resource).

Podľa návrhu by si Brusel ponechal 15 percent z výnosov tabakovej dane, ktoré v súčasnosti zostávajú v štátnych pokladniciach. Nový zdroj príjmov má do európskej kasy priniesť 11,2 miliardy eur ročne a slúžiť na financovanie priorít ako sú obrana, klimatické opatrenia či digitálna transformácia.

Tento model predstavuje zásadný odklon od doterajšej praxe, podľa ktorej výnosy zo spotrebných daní patrili výlučne členským krajinám. Návrh preto čelí ostrej kritike. Vlády aj experti upozorňujú, že opatrenie ohrozuje fiškálnu suverenitu štátov a znižuje ich príjmy v čase, keď sa mnohé z nich snažia konsolidovať verejné financie.

Navyše, spolu s návrhom TEDOR predstavila Komisia aj dlho očakávanú revíziu smernice o zdaňovaní tabakových výrobkov. Tá počíta so zvýšením minimálnych sadzieb na historické maximá, čo by mohlo viesť k zdražovaniu a zvýšenému tlaku na spotrebiteľov.

Podľa portálu Euractiv by sa sadzby dane z cigariet zvýšili o 139 percent, pri tabaku na ručné balenie až o 258 percent. Prvýkrát by sa vysoko zdaňovali aj nové produkty ako e-cigarety, zahrievaný tabak či nikotínové vrecúška.

Kritici varujú, že takéto nariadenia zasiahnu najmä krajiny s nižšími príjmami a vyšším podielom fajčiarov - Grécko, Bulharsko či Slovensko. Prudké zdraženie legálnych produktov by mohlo viesť k expanzii čierneho trhu, ako to ukazujú skúsenosti z Francúzska, kde nelegálny predaj tvorí až 40 percent spotreby.

Švédsko návrh označilo za neprijateľný zásah do fiškálnej suverenity a obhajuje nižšie dane z menej škodlivých produktov, v dôsledku ktorých má najnižšiu mieru fajčenia v EÚ. Podobné obavy vyjadrilo aj Taliansko a grécke médiá kritizovali „presun zdrojov z chudobného juhu k bohatému severu“.

Analytici varujú, že kombinácia nižších príjmov do národných rozpočtov a rastúcich cien môže štáty dotlačiť k nepopulárnym úsporám či oslabeniu úspešných stratégií na znižovanie škôd z fajčenia.

O návrhu bude Komisia rokovať tento mesiac. Aby nadobudol platnosť, musia ho jednomyseľne schváliť členské štáty aj Európsky parlament. Vzhľadom na silný odpor viacerých štátov je jeho budúcnosť neistá.